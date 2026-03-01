Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜般尼連追3球後遭賓福特絕殺 VAR兩次吹走入球

足球世界
更新時間：07:30 2026-03-01 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-01 HKT

英超護級形勢告急的般尼，昨晚與賓福特上演激戰。般尼在落後0：3的劣勢下頑強追平，惟末段兩度被VAR推翻入球，最終被賓福特中場丹斯加特於93分鐘「絕殺」，以 3：4 飲恨。

賓福特34分鐘內轟3球

客隊賓福特今仗開賽表現強勁，憑丹斯加特、伊戈泰亞高及奇雲舒哈迪於34分鐘內連入3球，遙遙領先 3：0。陷入絕境的般尼在半場補時階段展開反擊，查頓安東尼半傳半射，逼使對方後衛米高卡約迪擺烏龍，追成1：3完半場。換邊後僅兩分鐘，查頓安東尼的射門再次省中米高卡約迪改變方向入網，般尼追至2：3。60分鐘，般尼憑施安菲林明的頭槌，熱血扳平 3：3，令主場球迷由喝倒采轉為全情激昂。

般尼連追3球功虧一簣。美聯社
賓福特上半場34分鐘連入3球。美聯社
般尼兩次被VAR吹走入球。美聯社
般尼隨後本有機會反超前，施安菲林明於78分鐘門前混戰建功，惟經VAR翻看後判越位在先，入球無效。逃過一劫的賓福特在93分鐘由域高亨利助攻丹斯加特破門，領先4：3。去到98分鐘，般尼由艾殊利班尼斯射入追平一球，再次令主場陷入瘋狂，但VAR經過長時間審核後，判班尼斯在建功之前手球在先，入球再度被判無效，令般尼連追3球功虧一簣，以3：4落敗。

般尼賽後以4勝7和17負得19分續排第19位，落後安全區、第17位的諾定咸森林8分兼踢多場。賓福特則以13勝4和11負得43分排第7位。

