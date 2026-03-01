Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜卡尼梅開二度入今季第45球 拜仁反勝多蒙特領先11分

足球世界
更新時間：06:24 2026-03-01 HKT
發佈時間：06:24 2026-03-01 HKT

德甲榜首大戰，拜仁慕尼黑今晨作客多蒙特半場先落後。但客軍憑哈利卡尼下半場梅開二度，加上甘美治於87分鐘奠勝，以3：2反勝多蒙特。拜仁賽後在榜首領先優勢擴大至11分，並成為今季首支在聯賽作客擊敗多蒙特的球隊。

多蒙特先開紀錄

多蒙特於26分鐘打開紀錄，丹尼爾施雲臣開出左路罰球，接應的尼高舒洛達碧克頭槌頂成1：0。拜仁今仗起用哈利卡尼、米高奧利斯及路易斯迪亞斯組成三叉戟，上半場雖控球佔優，卻未能威脅多蒙特門將基哥高保。多蒙特半場領先1：0。

拜仁今場先落後。法新社
拜仁今場先落後。法新社
甘美治為拜仁奠定勝局。法新社
甘美治為拜仁奠定勝局。法新社
卡尼今場梅開二度。法新社
卡尼今場梅開二度。法新社

卡尼轟破德甲單季12碼紀錄

換邊後拜仁展開反撲。54分鐘，卡尼先在禁區內接應基拿比的傳送，第一時間掃把腳射入網追平。70分鐘，拜仁獲得 12 碼，由卡尼主射中鵠，個人梅開二度。這亦是他今季第10個德甲12碼入球，刷新聯賽單季紀錄；卡尼今季各項賽事已累積 45個入球。

甘美治87分鐘奠勝

由領先變落後的多蒙特，一度於83分鐘由史雲遜窩利抽射入網追成2：2。但拜仁最終憑甘美治在87分鐘窩利抽射建功，為拜仁鎖定3：2的勝局。拜仁賽後以20勝3和1負得63分排在榜首，以11分遙遙領先次席的多蒙特；多蒙特目前戰績為15勝7和2負得52分。

