體壇早報｜英超兩軍歐戰齊晉級 車路士錄破紀錄虧蝕

歐霸及歐協聯16強附加賽次回合，英超雙雄表現各異，但最終均順利晉級。 水晶宮在歐協聯主場2：0擊敗辛連斯基，總比數3：1殺入 16 強，首季歐戰續寫最佳成績。至於諾定咸森林雖然主場1：2不敵費倫巴治，仍憑首回合優勢以總比數4：2驚險晉級。

英超方面，車路士去季稅前虧蝕高達3.42億英鎊，打破英格蘭史上最高紀錄。曼聯門將拉文斯（Senne Lammens）則表示享受英超禁區內的「戰爭」對抗，但呼籲球證應加強保護門將。至於正深陷護級漩渦的熱刺領隊杜陀（Igor Tudor）確認柏度樸路（Pedro Porro）復出，並形容目前形勢為「生死攸關」，必須全力搶分。

歐霸｜森林1：2負費倫巴治仍晉級 赫臣奧杜爾成救世主

歐協聯｜水晶宮2：0輕取辛連斯基闖16強 歐洲賽續寫歷史

英超｜車路士去季稅前虧損逾3.42億鎊 僅次於巴塞隆拿

英超｜熱刺雙將復出或成時雨？杜陀：目前分數高於風格

英超｜曼聯拉文斯享受禁區「戰爭」 籲球證加強保護門將