體壇早報｜英超兩軍歐戰齊晉級 車路士錄破紀錄虧蝕
更新時間：07:47 2026-02-27 HKT
發佈時間：07:47 2026-02-27 HKT
歐霸及歐協聯16強附加賽次回合，英超雙雄表現各異，但最終均順利晉級。 水晶宮在歐協聯主場2：0擊敗辛連斯基，總比數3：1殺入 16 強，首季歐戰續寫最佳成績。至於諾定咸森林雖然主場1：2不敵費倫巴治，仍憑首回合優勢以總比數4：2驚險晉級。
英超方面，車路士去季稅前虧蝕高達3.42億英鎊，打破英格蘭史上最高紀錄。曼聯門將拉文斯（Senne Lammens）則表示享受英超禁區內的「戰爭」對抗，但呼籲球證應加強保護門將。至於正深陷護級漩渦的熱刺領隊杜陀（Igor Tudor）確認柏度樸路（Pedro Porro）復出，並形容目前形勢為「生死攸關」，必須全力搶分。
