英超｜曼聯拉文斯享受禁區「戰爭」 籲球證加強保護門將
更新時間：05:32 2026-02-27 HKT
發佈時間：05:32 2026-02-27 HKT
曼聯今夏新援拉文斯（Senne Lammens）表示，他非常享受英超禁區內如同「戰爭」般的激烈對抗，但他認為聯賽方應考慮修改規則或指引，以確保門將在擁擠的小禁區內獲得更多保護。
在周一曼聯以1：0擊敗愛華頓的賽事中，這名23歲的比利時門將面對多達10次角球，而愛華頓守衛不斷將球員包圍在小禁區內，並多次衝擊拉文斯和其他曼聯後衛。這名去年夏天以1820萬英鎊身價由安特衛普加盟的門將直言：「這就是英超，禁區內總是有點像戰爭。身體對抗是我的強項之一，有時我甚至很享受這種挑戰。」
盼規則界線更清晰
拉文斯強調，作為門將必須習慣這種高強度的對抗，並透過訓練提升應對能力。他表示：「你必須生得高大，且不能輕易被對手推開。無論在比利時還是英國，原則都是一樣的，我的身體條件在這些情況下非常有利。」不過，他也向賽會提出建議：「規則必須有底線，不能任由對抗過於氾濫。英超或許應該審視一下，在某些特定情況下，門將確實需要得到更多的保護。」
自卡域克接替魯賓艾摩廉擔任看守領隊以來，曼聯在6場比賽中取得5勝1和的不敗佳績。拉文斯對這名紅魔傳奇中場讚不絕口：「卡域克給了我們很大的幫助，他將過往豐富的比賽經驗轉化為簡單易明的指導，他經歷過我們正在經歷的一切，我對他的評價相當高。」
