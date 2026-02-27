Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺雙將復出或成時雨？杜陀：目前分數高於風格

更新時間：05:40 2026-02-27 HKT
發佈時間：05:40 2026-02-27 HKT

熱刺暫代主帥杜陀表示，球隊將迎來防線及時雨，柏度樸路（Pedro Porro）與奇雲丹素（Kevin Danso）均可於本周日英超鬥富咸復出。面對熱刺在 2026 年尚未開齋的困境，杜陀直言目前的形勢已是「生死攸關」，認為球隊必須放下對踢法風格的執念，以「護級小球隊」的鬥志搶分。

西班牙右後衛樸路自上月對般尼拉傷大腿後一直缺陣，中堅丹素則因大腳趾韌帶撕裂缺席多時。杜陀在賽前記者會確認兩人皆已無礙，雖然另一後衛雲迪雲（Micky van de Ven）腳趾有輕微不適，但預計仍可上陣。此外，鋒線選擇亦趨充足，上場因喉嚨不適先列後備的蘇蘭基（Dominic Solanke），將與李察利臣及剛射入聯賽處子球的高路梅安尼（Kolo Muani）一同待命。

杜陀認為熱刺應以「護級小球隊」的鬥志搶分。美聯社
杜陀認為熱刺應以「護級小球隊」的鬥志搶分。美聯社
柏度樸路將與奇雲丹素一同復出。法新社
柏度樸路將與奇雲丹素一同復出。法新社
熱刺剛在北倫敦打吡大敗予阿仙奴。美聯社
熱刺剛在北倫敦打吡大敗予阿仙奴。美聯社

熱刺仍有多傷兵，其中貝治華（Lucas Bergvall）在歐聯對多蒙特後接受了腳踝手術，復出無期；古度斯（Mohammed Kudus）預計要到3月國際賽期後才能回歸；至於全季報銷的古路斯夫斯基（Dejan Kulusevski），杜陀僅表示希望他季前能重返賽場，惟目前仍屬未知數。

「球員們必須意識到目前危機」

目前熱刺位列聯賽第16位，僅領先降班區的韋斯咸4分。曾多次在意甲扮演「救火員」助球隊護級的杜陀坦言，這是他執教生涯至今最艱巨的挑戰：「現在沒時間去思考表現或風格，唯一的目標就是如何拿分。意甲有一種說法叫『小球隊心態』，無論面對什麼對手都要保持極渴求勝利的動機，球員們必須意識到目前的危機。」

