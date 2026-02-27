Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐協聯｜水晶宮2：0輕取辛連斯基闖16強　歐洲賽續寫歷史

足球世界
更新時間：06:38 2026-02-27 HKT
發佈時間：06:38 2026-02-27 HKT

周四晚舉行的歐洲協會聯賽16強附加賽次回合，英超代表水晶宮於主場以2：0擊敗波斯尼亞球隊辛連斯基。水晶宮兩回合計以3：1淘汰對手，殺入16強，寫下球會在歐戰的最佳成績。

首回合水晶宮作客波斯尼亞僅與對手戰平1：1，今仗回到主場塞爾赫斯特公園球場出戰，甫開賽即圍攻對手。戰至36分鐘，水晶宮利用一次左路罰球機會，由中場大將阿當華頓（Adam Wharton）主踢，中堅麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）在門前5碼起跳頭槌破網，為球隊先拔頭籌完半場。

日本中場鐮田大地與對手大鬥法。美聯社
日本中場鐮田大地與對手大鬥法。美聯社
麥辛斯拿確斯開紀錄一刻。美聯社
麥辛斯拿確斯開紀錄一刻。美聯社
水晶宮打入歐協聯16強。美聯社
水晶宮打入歐協聯16強。美聯社

古斯辛特補時奠勝 下圈或遇緬恩斯

換邊後水晶宮並未收手，其中前鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）多次錯失黃金機會，包括一次門前頭槌失機及單刀無功而還。比賽一直拉鋸至補時2分鐘，前鋒古斯辛特（Evann Guessand）於禁區內接應隊友傳送後，再起腳破網，終為球隊鎖定2：0勝局，總比數以3：1昂首晉級，繼續寫下球會在歐戰的最佳成績。

水晶宮將於3月12日出戰16強首回合賽事，對手將會是德甲的緬恩斯或塞浦路斯球會拉亞拿卡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
10小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
5上將遭罷免全國人大代表，包括原海陸空主帥。
5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥
即時中國
9小時前
英國將嚴格執行電子旅行授權計劃。(法新社)
英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境
即時國際
2026-02-25 16:20 HKT
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
11小時前
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
19小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
13小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
12小時前