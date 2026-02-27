歐協聯｜水晶宮2：0輕取辛連斯基闖16強 歐洲賽續寫歷史
更新時間：06:38 2026-02-27 HKT
發佈時間：06:38 2026-02-27 HKT
發佈時間：06:38 2026-02-27 HKT
周四晚舉行的歐洲協會聯賽16強附加賽次回合，英超代表水晶宮於主場以2：0擊敗波斯尼亞球隊辛連斯基。水晶宮兩回合計以3：1淘汰對手，殺入16強，寫下球會在歐戰的最佳成績。
首回合水晶宮作客波斯尼亞僅與對手戰平1：1，今仗回到主場塞爾赫斯特公園球場出戰，甫開賽即圍攻對手。戰至36分鐘，水晶宮利用一次左路罰球機會，由中場大將阿當華頓（Adam Wharton）主踢，中堅麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）在門前5碼起跳頭槌破網，為球隊先拔頭籌完半場。
古斯辛特補時奠勝 下圈或遇緬恩斯
換邊後水晶宮並未收手，其中前鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）多次錯失黃金機會，包括一次門前頭槌失機及單刀無功而還。比賽一直拉鋸至補時2分鐘，前鋒古斯辛特（Evann Guessand）於禁區內接應隊友傳送後，再起腳破網，終為球隊鎖定2：0勝局，總比數以3：1昂首晉級，繼續寫下球會在歐戰的最佳成績。
水晶宮將於3月12日出戰16強首回合賽事，對手將會是德甲的緬恩斯或塞浦路斯球會拉亞拿卡。
