歐霸｜森林主場1：2負費倫巴治仍晉級　赫臣奧杜爾成救世主

諾定咸森林在歐霸盃16強附加賽次回合差點陰溝裡翻船，在主場一度落後兩球下，以1：2不敵土耳其勁旅費倫巴治，最後憑藉首回合領先3球的優勢，最終總比數以4：2驚險晉級16強。

帶着3：0領先優勢回到主場的森林，今仗表現令人失望。上半場22分鐘，主隊防線被對手反擊撕破，遭費倫巴治前鋒艾度高古（Kerem Akturkoglu）射入領先。落後的森林立即反擊，其中艾利洛安達臣（Elliot Anderson）有扳平機會，但射門未能中目標。半場完結，費倫巴治帶著一球優勢返回更衣室。

艾度高古一度為費倫巴治追成總比數2：3。美聯社

查亞昆根夏今場送出一助攻。美聯社

赫臣奧杜爾成為森林今場的晉級功臣。美聯社

換邊後後，森林領隊域陀彭利拿（Vitor Pereira）連換4人，在下半場開波僅25 秒便再遭打擊，查亞昆根夏（Jair Cunha）在禁區內踢跌艾度高古，球證直指12碼點。艾度高古親自操刀中鵠，將總比數追至2：3 。戰至68分鐘，森林終由後備上陣的赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）接應奧拉艾拿（Ola Aina）的助攻射入，最終將總比數鎖定為4：2，森林驚險晉級16強。

森林或再遇米迪蘭特

森林晉級後，16強的對手將會是丹麥球會米迪蘭特或西甲的貝迪斯。值得一提的是，森林曾在去年10月輸給米迪蘭特，間接導致前領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）被炒，若再次抽中對手，相信會有一番惡鬥。