英超｜創紀錄！車路士去季稅前虧損逾3.42億鎊　僅次於巴塞隆拿

根據歐洲足協（UEFA）最新發布的《歐洲球會財政與投資景觀報告》，車路士在2024-25 球季錄得高達4.07億歐元（約 3.42 億英鎊）的稅前虧損，打破英格蘭足球史上單季最高虧損紀錄。這項驚人的數字，在歐洲足壇歷史上僅次於巴塞隆拿在2020-21球季所創下的 5.55億歐元虧損紀錄。

儘管車路士近年積極透過出售酒店、停車場以及內部轉讓女足球隊等「財技」來試圖平衡帳目，但UEFA的財政公平條例（FFP）比英超更為嚴格，例如限制轉會費攤銷年期上限為5年，且不承認部分關聯交易。

現時效力維拉的伊恩馬臣為車路士透過與其他球會進行互相買賣青年軍，以製造帳面利潤的一大例子。法新社

車路士早前透過內部轉讓女子隊，試圖平衡帳目。美聯社

車路士打破英格蘭足球史上單季最高虧損紀錄。美聯社

資產減值成虧損主因

據《The Athletic》引述知情人士透露，這次歷史性虧損背後包含了不少非現金性的會計項目。車路士上個財政年度進行了大規模的「資產清理」，包括對部分球員價值進行大幅減值（write-offs），認為這些球員的帳面價值已無法回收。此外，虧損還包括了因違反財政條例而被 UEFA 罰款的2700萬英鎊，以及其他多項一次性開支。

雖然虧損數字嚇人，但球會內部傾向將此視為舊帳以一次過清算，認為這並不代表球會目前的實際營運表現。透過將多項高額開支集中在同一個財政年度處理，車路士希望未來數季的帳目能變得較為健康。不過，隨著UEFA 續收緊球員交換交易的利潤計算規則，車路士往後透過與其他球會進行「互相買賣」青年軍，來製造帳面利潤的空間將進一步縮減。