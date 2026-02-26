體壇早報｜意甲雙雄命運迥異 皇馬挫賓菲加晉級 曼聯負債增加
更新時間：07:51 2026-02-26 HKT
發佈時間：07:51 2026-02-26 HKT
發佈時間：07:51 2026-02-26 HKT
歐聯賽場出現多場戲劇性戰果，意甲球隊命運各異。 阿特蘭大上演大逆轉，在首回合落後兩球下，憑補時最後一分鐘的12碼絕殺，主場4：1大勝多蒙特，總比數4：3晉身16強；相反祖雲達斯則功虧一簣，雖在10人應戰下將總比數追平至5：5，卻於加時賽體力透支，被加拉塔沙雷連入兩球，最終以5：7出局。皇家馬德里則在麥巴比缺陣下，憑雲尼斯奧斯末段奠勝，以2：1再挫賓菲加，總比數以3：1晉級。
場外方面，曼聯公佈半年財報，雖憑裁員節流轉虧為盈賺3260萬鎊，但總債務因轉會費欠款已累積至12.9億鎊高位，CEO貝拉達強調重返歐聯賺取獎金是財政止血的出路。
英超｜曼聯債務逼近13億鎊 CEO稱轉型見效：半年轉虧為盈賺3260萬
英超｜泰利自爆遭車路士「無視」 無緣看守領隊職位坦言：感到沮喪
最Hit
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT