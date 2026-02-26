體壇早報｜意甲雙雄命運迥異 皇馬挫賓菲加晉級 曼聯負債增加

歐聯賽場出現多場戲劇性戰果，意甲球隊命運各異。 阿特蘭大上演大逆轉，在首回合落後兩球下，憑補時最後一分鐘的12碼絕殺，主場4：1大勝多蒙特，總比數4：3晉身16強；相反祖雲達斯則功虧一簣，雖在10人應戰下將總比數追平至5：5，卻於加時賽體力透支，被加拉塔沙雷連入兩球，最終以5：7出局。皇家馬德里則在麥巴比缺陣下，憑雲尼斯奧斯末段奠勝，以2：1再挫賓菲加，總比數以3：1晉級。

場外方面，曼聯公佈半年財報，雖憑裁員節流轉虧為盈賺3260萬鎊，但總債務因轉會費欠款已累積至12.9億鎊高位，CEO貝拉達強調重返歐聯賺取獎金是財政止血的出路。

阿特蘭大打入歐聯最後16強。美聯社

加拉塔沙雷爆冷擊敗祖雲達斯晉級。美聯社

雲尼斯奧斯成為皇馬晉級功臣。美聯社

曼聯CEO貝拉達對紅魔財務前境感到樂觀。法新社

歐聯｜祖雲達斯連追3球功虧一簣 加時不敵加拉塔沙雷出局

歐聯｜雲尼斯奧斯奠勝 皇家馬德里2：1挫賓菲加晉16強

歐聯｜阿特蘭大炒多蒙特上演逆轉！總比數反勝4：3晉級16強

英超｜曼聯債務逼近13億鎊 CEO稱轉型見效：半年轉虧為盈賺3260萬

英超｜泰利自爆遭車路士「無視」 無緣看守領隊職位坦言：感到沮喪