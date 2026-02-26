歐聯｜祖雲達斯連追3球功虧一簣 加時不敵加拉塔沙雷出局

歐聯16強附加賽，首回合落後3球的祖雲達斯雖然在法定時間連追3球，並將球賽帶進加時，然而在最後少踢一人的劣勢下，加時被加拉塔沙雷連入2球，最終以總比數5：7不敵對手，黯然出局。

祖雲達斯首回合作客伊斯坦堡慘負2：5，今仗回到主場必須淨勝三球才能保住晉級希望。比賽初段，「老婦人」展現強大決心，卡夫蘭杜林（Khephren Thuram）於禁區內12碼，由隊長文路爾盧卡迪利（Manuel Locatelli）操刀，他冷靜地射入先開紀錄，為反擊拉開序幕。

麥堅尼一度替祖雲達斯射成3：0。美聯社

加拉塔沙雷爆冷擊敗祖雲達斯晉級。美聯社

奧森漢為加拉塔沙雷追成1：3。法新社

萊特基利領紅 為反負埋伏筆

換邊後，比賽迎來最大轉捩點。繼首回合有卡巴爾（Juan Cabal）被逐後，英格蘭中堅萊特基利（Lloyd Kelly）在第49分鐘因一次的攔截，由原本的兩黃一紅被VAR改判為直接紅牌驅逐離場。儘管陷入10人應戰的困局，祖雲達斯奇蹟地打出鬥志，先由費達歷高加迪（Federico Gatti）接應皮爾卡魯魯（Pierre Kalulu）傳中射成2：0；戰至82分鐘，美國中場韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）再於門前建功，將總比數戲劇性追成5：5平手，燃起全場球迷希望外，更將比賽帶入加時。

奧森漢、耶馬斯定勝局

加時賽階段，少踢一人的祖雲達斯因體力透支開始出現漏洞。加拉塔沙雷前鋒先由奧森漢（Victor Osimhen）在加時階段接應隊友巴列斯耶馬斯（Baris Yilmaz）的傳球，於禁區內輕鬆破網再次取得領先。祖雲達斯隨著傾巢而出，令後防有更多漏洞，最後客軍的耶馬斯在一次反擊中單刀破門，將比數改寫成3：2，終結了祖雲達斯的所有幻想。最終加拉塔沙雷以2：3落敗，但總比數則以7：5擊敗「老婦人」晉級。這支土耳其班霸晉級後，16強對手將為英超的利物浦或熱刺。