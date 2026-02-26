英超｜泰利自爆遭車路士「無視」　無緣看守領隊職位坦言：感到沮喪

車路士傳奇隊長泰利（John Terry）近日打破沉默，對球會於1月主教練馬利斯卡（Enzo Maresca）離任後，未有邀請他加入看守教練團表示「非常沮喪」。儘管這名傳奇球星已考取所有教練執照並擁有多年的助教經驗，但球會最終選擇了資歷較淺的青年軍教練麥法蘭（Calum McFarlane）升上一隊，令泰利感到相當無奈。

車路士現時由羅仙尼亞執教。美聯社

泰利曾於阿士東維拉及李斯特城擔任甸史密夫的助手。法新社

泰利對失落車路士看守領隊之位感到無奈。法新社

泰利目前在車路士青訓學院擔任兼職導師，每月工作兩天。他在接受 YouTube 頻道《Golf Life》訪問時透露，當馬利斯卡因內部矛盾突然離隊後，他本以為自己能以U21教練組成員的身分，參與一隊對陣曼城與富咸的過渡期工作。然而，球會最終委任了全職U21教練麥法蘭出任看守領隊。泰利強調：「我不是憤怒，而是沮喪。即使不是由我帶領球隊，我也覺得自己應該是其中的一份子，但體育總監或老闆顯然對我說了不，而我並不知道原因。」

「如果想繼續輸波，那就請便」

泰利的沮喪源於他已完成歐洲足協最高級別的職業教練執照（UEFA Pro Licence），並曾先後在阿士東維拉及李斯特城擔任史密夫（Dean Smith）的副手。相比之下，當時獲提拔的麥法蘭僅持有B級執照，但球會高層認為麥法蘭的戰術體系與馬利斯卡較為接近，更能無縫銜接。

泰利更直言對執教機會的缺乏感到失望：「我面試過幾份工作，都因為缺乏『主教練』經驗而被拒絕。但我曾擔任車路士和代表隊隊長多年，我不認為還有比這更好的領導經驗。我已經準備好了，也不覺得需要再向人推銷『泰利』這名字。如果你想贏波，沒人比我更好；如果你想繼續輸波，那就請便。」