英超｜曼聯債務逼近13億鎊 CEO稱轉型見效：半年轉虧為盈賺3260萬

足球世界
更新時間：05:24 2026-02-26 HKT
發佈時間：05:24 2026-02-26 HKT

曼聯最新財務報告顯示，球會半年內錄得3260萬英鎊營運利潤，成功轉虧為盈。然而，球會總債務因龐大的轉會費欠款累積至12.9億英鎊，行政總裁貝拉達（Omar Berrada）強調，球會現時正在處於轉型階段，他有信心紅魔可以重返頂峰。

施斯高剛在對愛華頓的聯賽中一箭定江山。法新社
卡域克上任後曼聯成績穩步上揚，有力挑戰下季歐聯資格。法新社
曼聯CEO貝拉達對紅魔財務前境感到樂觀。法新社
曼聯截至2025年12月底的半年財報表現，與前一年同期虧損390萬英鎊有顯著改善。自英力士集團（INEOS）入主以來，球會推行了一系列嚴厲的成本控制方案，包括裁減約450名員工，並取消了包括員工免費食堂在內的多項福利津貼。這些舉措成功令球會薪酬開支下降9%至7510萬英鎊。貝拉達指出，這種「場外轉型」的正面財務影響已開始體現，讓球會有更多資源投放於數據分析等體育核心領域，以支持男女足爭奪佳績。

轉會欠款累積黑洞　急需回歸歐聯止血

然而，亮麗的利潤數字難掩沉重的債務包袱。目前曼聯總債務已逼近13億鎊，其中除了格拉沙家族收購時留下的長債外，還有逾5億鎊的未付債務，當中絕大部份是積壓已久的球員轉會費分期款項。此外，球會為維持現金流，再度動用了2500萬鎊的循環信貸，令相關負債升至2.95億英鎊。

此外，報告同時揭示了缺席頂級賽事的代價。由於連續兩年無緣歐聯，曼聯的商業收入下跌8%至7850萬鎊。面對未來造價估計超過20億英鎊的新球場計劃，如何填補資金缺口成為巨大挑戰。加上是次財報尚未計入解僱魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）的額賠償金，紅魔鬼若想徹底擺脫財務危機，重返歐聯賽場，賺取巨額獎金及轉播費將會成球會的「求生門」。

