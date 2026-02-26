Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜雲尼斯奧斯奠勝 皇家馬德里2：1挫賓菲加晉16強

足球世界
更新時間：07:31 2026-02-26 HKT
發佈時間：07:31 2026-02-26 HKT

歐聯16強附加賽觸目之戰，皇家馬德里憑雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr）射入奠定勝局一球，最終以2：1再挫賓菲加，總比數以3：1勝出，成功晉身16強。

皇家馬德里今仗在王牌球星麥巴比（Kylian Mbappe）因傷缺陣，而賽前全場焦點落在雲尼斯奧斯身上。事緣他在首回合攻入致勝球後，指控遭賓菲加球員比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）種族歧視，後者因此被罰禁賽。今仗回到班拿貝球場，主場球迷高舉印有「No to racism」的橫額力挺該名巴西球星。

拉法施華為賓菲加先開紀錄。美聯社
曹亞文尼為皇馬扳平。美聯社
雲尼斯奧斯成為皇馬晉級功臣。美聯社
曹亞文尼世界波救駕

今場比賽過程一直相當膠著，開賽14分鐘，賓菲加趁皇馬後防溝通出錯率先發難，魯爾阿辛斯奧（Raul Asencio）因救波心切，攔截對方傳中後，皮球直飛自家龍門，門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）先擋出，而客軍的拉法施華（Rafa Silva）成功「執雞」，於混戰補射入網，賓菲加先領先。皇馬僅兩分鐘後便作出回應，曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）於禁區邊緣接應回傳，轟出一記精彩絕倫的弧線球直飛網窩，射入個人職業生涯首個歐聯入球，替皇馬扳成1：1完半場。

換邊後，賓菲加並未退縮，多次利用快速反擊威脅皇馬後防。相反，在麥巴比缺陣的情況下，皇馬在進攻組織上顯得較為吃力，幸而防線表現穩健，力保不失。戰至80分鐘，雲尼斯奧斯接應費達歷高華維迪的妙傳，於左路快放後射入，最終「銀河艦隊」成功以總比數3：1擊敗賓菲加打入16強，對手將為士砵亭或曼城。

