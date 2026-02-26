Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜阿特蘭大炒多蒙特上演逆轉！總比數反勝4：3晉級16強

足球世界
更新時間：07:26 2026-02-26 HKT
發佈時間：07:26 2026-02-26 HKT

歐聯16強附加賽，首回合落後兩球的意甲球會阿特蘭大上演逆轉，憑施卡馬卡（Gianluca Scamacca）、沙柏哥斯達（Davide Zappacosta）及柏沙歷（Mario Pasalic）各建一功，加上拿沙沙馬迪錫（Lazar Samardzic）於補時最後階段射入 12 碼，主場以4：1大破多蒙特，總比數反勝4：3，打入 16 強。

面對首回合在德國輸0：2的逆境，阿特蘭大今場回到主場表現出極佳精神面貌。開賽僅18分鐘，施卡馬卡接應傳中近門掃入，揭開反勝序幕。其後，沙柏哥斯達於禁區邊緣起腳遠射破網，幫助球隊在半場結束前就將總比數追平。

阿特蘭大打入歐聯最後16強。美聯社
沙馬迪錫於補時階段射入12碼。美聯社
將沙柏哥斯達表現出色，並攻入一球。美聯社
施卡馬卡為阿特蘭大先開紀錄。美聯社
沙馬迪錫補時最後一踢定江山

換邊後主隊繼續搶攻，57分鐘，柏沙歷接應隊友妙傳後冷靜射成3：0，總比數反超前3：2。多蒙特在落後3球後如夢初醒，戰至75分鐘，憑卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）段以一記精彩的弧線球直插網窩，將總比數追至3：3平手。

戲劇性時刻出現在補時最後一分鐘，多蒙特門將基哥高保（Gregor Kobel）出迎失誤，後衛賓斯拜尼（Ramy Bensebaini）在混亂中使出「收山腳」踢中阿特蘭大前鋒卡斯托域（Nikola Krstovic）頭部。球證在觀看 VAR 重播後，直指12碼點，並將賓斯賓尼兩黃一紅驅逐離場。

阿特蘭大由拿沙沙馬迪錫操刀，他在全場屏息下頂住壓力，一腳將 12 碼轟入網頂，入球後球證隨即鳴笛完場。阿特蘭大最終以4：1狂勝對手，總比數4：3奇蹟晉級，下一圈將會面對阿仙奴或拜仁慕尼黑。

