體壇早報｜阿仙奴挫熱刺 加比爾倒地惹爭議 利物浦97分鐘絕殺森林 巴塞重返西甲榜首
更新時間：07:59 2026-02-23 HKT
發佈時間：07:59 2026-02-23 HKT
阿仙奴頂住壓力，在北倫敦打吡作客以4：1大勝熱刺，榜首優勢拉開至5分，但比曼城踢多場。今場有一次爭議判決，梅安尼的入球被指侵犯加比爾在先，被判無效，令熱刺錯失追平2：2的機會。慢鏡可見接觸疑似不嚴重，而加比爾倒地動作有點誇張，熱刺主帥杜陀暗示對方「插水」。利物浦則憑麥亞里士打97分鐘絕殺，以1：0小勝諾定咸森林。
西甲爭標方面，巴塞把握皇馬早一日失分重登榜首；巴塞主場以3：0擊敗利雲特，以1分反壓「銀河艦隊」。
