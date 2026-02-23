英超｜卡斯米路下一站美斯定C朗？傳國際邁亞密、艾納斯均有意羅致
更新時間：07:36 2026-02-23 HKT
發佈時間：07:36 2026-02-23 HKT
發佈時間：07:36 2026-02-23 HKT
曼聯中場卡斯米路早前宣佈，將於今年6月合約屆滿後離隊，招來多支球隊的興趣。據報美斯坐鎮的美職球隊國際邁亞密，以及C朗領軍的沙特球會艾納斯均對卡斯米路極感興趣。
卡斯米路於2022年8月以6000萬歐元轉會費，由皇家馬德里投效曼聯；他早前宣布今季完結後離開曼聯，但仍未決定下一站，會以專注在曼聯餘下這幾個月的比賽為首要任務。但多支球會已傳對卡斯米路感到興趣，他更有可能在美斯和C朗之間抉擇，據《ESPN》報道指，美職的國際邁亞密和沙特的艾納斯均有意羅致卡斯米路。
聖保羅、洛杉磯銀河亦有意爭逐
其餘「追求者」還包括卡斯米路的母會聖保羅，以及另一美職球會洛杉磯銀河。據《每日郵報》報道，銀河正研究以「指定球員」（Designated Player）條例簽入卡斯米路；該條例自2007年碧咸加盟銀河後引入，容許球隊簽入3名薪酬不受聯賽薪金上限（Salary Cap）限制的球員。若卡斯米路最終加盟銀河，將成為繼碧咸及伊巴謙莫域後，第3名效力過曼聯的銀河球員。
最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
14分鐘前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
2026-02-21 10:00 HKT