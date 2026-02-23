Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡斯米路下一站美斯定C朗？傳國際邁亞密、艾納斯均有意羅致

足球世界
更新時間：07:36 2026-02-23 HKT
發佈時間：07:36 2026-02-23 HKT

曼聯中場卡斯米路早前宣佈，將於今年6月合約屆滿後離隊，招來多支球隊的興趣。據報美斯坐鎮的美職球隊國際邁亞密，以及C朗領軍的沙特球會艾納斯均對卡斯米路極感興趣。

卡斯米路今夏完約後將離開曼聯。法新社
卡斯米路或加盟美斯效力的國際邁亞密。法新社
C朗效力的的艾納斯亦傳有意爭逐卡斯米路。法新社
卡斯米路於2022年8月以6000萬歐元轉會費，由皇家馬德里投效曼聯；他早前宣布今季完結後離開曼聯，但仍未決定下一站，會以專注在曼聯餘下這幾個月的比賽為首要任務。但多支球會已傳對卡斯米路感到興趣，他更有可能在美斯和C朗之間抉擇，據《ESPN》報道指，美職的國際邁亞密和沙特的艾納斯均有意羅致卡斯米路。

聖保羅、洛杉磯銀河亦有意爭逐

其餘「追求者」還包括卡斯米路的母會聖保羅，以及另一美職球會洛杉磯銀河。據《每日郵報》報道，銀河正研究以「指定球員」（Designated Player）條例簽入卡斯米路；該條例自2007年碧咸加盟銀河後引入，容許球隊簽入3名薪酬不受聯賽薪金上限（Salary Cap）限制的球員。若卡斯米路最終加盟銀河，將成為繼碧咸及伊巴謙莫域後，第3名效力過曼聯的銀河球員。

