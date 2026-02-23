英超｜伊斯、約基利斯各入兩球 阿仙奴挫熱刺 領先曼城5分

英超周日上演「北倫敦打吡」重頭戲，阿仙奴作客擊敗宿敵熱刺，以行動證明爭標決心。「槍手」憑伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）及約基利尼（Viktor Gyokeres）雙雙梅開二度，以4：1大勝熱刺，賽後在積分榜領先優勢重新擴大至5分，但比次席的曼城踢多場。

阿仙奴周中聯賽在領先兩球下被狼隊逼和，加上曼城周六取勝後在聯賽榜逼近，今仗壓力不小；熱刺則由看守教練杜托（Igor Tudor）首度領軍。32分鐘，伊斯近門射入為阿仙奴先開紀錄。熱刺僅花兩分鐘便由高路梅安尼（Randal Kolo Muani），憑個人技術建功追平1：1。兩軍半場各一言和。

作客大勝4：1

下半場47分鐘，約基利斯於20碼外右腳勁射入網，為阿仙奴再次領先2：1。阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）汲取周中領先後退縮的教訓，今仗要求球隊持續施壓。61分鐘，伊斯傳球予布卡約沙卡起腳，但後者射門被擋，皮球落在伊斯的腳下，他隨即把握機會，射入個人今仗第2球。

熱刺離降班區只有4分

熱刺隨後未能組織有效反撲，更在補時階段再次失守。約基利斯憑體力壓倒對方小將格雷（Archie Gray）後射入成 4：1完場。阿仙奴在打吡戰雙殺對手（首循環勝 4：1），賽後以18勝7和3負得61分續排榜首，領先次席曼城5分但踢多場。熱刺則以7勝8和12負得29分，續排第16位，他們只是領先降班區、第18位的韋斯咸4分。