英超｜麥亞里士打97分鐘絕殺 利物浦劣勢下險勝森林

更新時間：06:05 2026-02-23 HKT
發佈時間：06:05 2026-02-23 HKT

利物浦昨晚於英超作客諾定咸森林，憑麥亞里士打（Alexis Mac Allister）於補時97分鐘轟入絕殺球，以1：0險勝。利物浦賽後錄得45分，追至與第4、5位的車路士及曼聯同分。

森林上半場佔優

森林在周中歐霸擊敗費倫巴治後士氣大振。在新帥域陀皮利拉（Vitor Pereira）執教下，球隊表現極具威脅。皮利拉今仗起用與周中贏波相同的正選陣容，並在上半場佔盡優勢，其中赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）早段的近射被艾利臣（Alisson）神勇救出。

艾利臣助利物浦力保不失。美聯社
麥亞里士打97分鐘攻入絕殺球。美聯社
利物浦今場表現一般。美聯社
紅軍半場僅3次在敵方禁區觸球

相比之下，獲得一周時間備戰的利物浦表現乏善可陳，域斯（Florian Wirtz）更在熱身時受傷未能上陣。利物浦上半場僅在對方禁區內錄得3次觸球，卻被對手射門12次，是球隊自2015年以1：6慘敗予史篤城以來最差紀錄。換邊後利物浦表現有所改善，但直到補時前，僅得居迪斯鍾斯（Curtis Jones）的一次中目標射門。森林則在末段有米連高域（Nikola Milenkovic）頭槌失機，最終更被利物浦在混亂中搶走3分。

麥亞里士打曾經食詐糊

麥亞里士打先有一次入球因手球被判「詐糊」，當時森林後衛艾拿（Ola Aina）嘗試解圍時皮球中麥亞里士打的手踭彈入，經VAR翻看後被判無效。然而戰至97分鐘，雲迪積克（Virgil van Dijk）接應角球頭槌被森林門將史堤芬奧迪加（Stefan Ortega）撲出，麥亞里士打近門補中，VAR再度介入，翻查雲迪積克是否越位，但最終確認入球有效。

利物浦就憑這個入球，以1：0險勝森林，賽後以13勝6和8負得45分排第6位，追平第4的車路士和第5的曼聯同分；曼聯比「車利」均少踢一場，他們將於今晚深夜作客愛華頓。森林則以7勝6和14負得27分排第17位，只比降班區、第18位的韋斯咸多兩分。

