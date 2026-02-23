Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜梅安尼入球被吹走惹爭議 杜陀暗示加比爾「插水」

足球世界
更新時間：07:13 2026-02-23 HKT
發佈時間：07:13 2026-02-23 HKT

在周日阿仙奴 4：1 大勝熱刺的「北倫敦打吡」中，有一次足以影響戰局的爭議判決。當時落後1：2的熱刺，有高路梅安尼（Randal Kolo Muani）一度射破「槍手」大門扳平，但球證判罰梅安尼推跌加比爾馬加希斯在先，入球無效。從慢鏡可見，梅安尼與加比爾的接觸疑似輕微，熱刺主帥杜陀隨即示意對方「插水」。

梅安尼雙手推向加比爾。影片截圖
加比爾倒地動作有點誇張。影片截圖
杜陀示意加比爾「插水」。影片截圖
熱刺本可扳平2：2

事發時，高路梅安尼接應干拿加歷查（Conor Gallagher）的傳送，在禁區內疑似推跌阿仙奴加比爾後抽射入網；球證即時吹罰，經VAR翻看後並沒有推翻球證判決，入球維持無效。慢鏡可見加比爾倒地動作顯得有點誇張，熱刺的雲迪雲（Micky van de Ven）第一時間向球證抗議，主帥杜陀亦在場邊示意對方「插水」。熱刺本來可以扳平2：2，但球證最終判梅安尼犯規，入球無效。最終熱刺在這場打吡大戰，以1：4不敵阿仙奴。

杜陀暗示球證執法不公 加利仔撐判決正確

杜陀在賽後記者會雖未直接炮轟，卻暗諷球證執法標準不一：「在這裏總是關於球證，他們有自己的『心水球員』，會根據自己的感覺和喜好來決定。有時他們會視而不見，有時卻吹得很嚴，事實就是如此。」但為《天空體育》評述的加利尼維利認同球證判決：「那是犯規，梅安尼做得太明顯了。他在背後推了加比爾一下，從我這角度看得很清楚，雖然加比爾較輕易地便倒地，但確實是雙手推背犯規。」

