Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞隆拿3：0利雲特 1分反壓皇家馬德里重登榜首

足球世界
更新時間：06:37 2026-02-23 HKT
發佈時間：06:37 2026-02-23 HKT

皇家馬德里周六作客不敵奧沙辛拿後，巴塞隆拿把握住機會重返西甲榜首。巴塞今晨主場迎戰利雲特，以3：0大勝對手，賽後以1分反壓皇馬升榜首。

小將馬克班奴為巴塞打開紀錄。美聯社
小將馬克班奴為巴塞打開紀錄。美聯社
巴塞重返西甲榜首。美聯社
巴塞重返西甲榜首。美聯社
迪莊破13個月入球荒。美聯社
迪莊破13個月入球荒。美聯社

迪莊破13個月入球荒

巴塞早前在盃賽惨敗予馬德里體育會，隨後聯賽又負於基羅納，形勢一度告急。不過面對排尾二的利雲特，巴塞開賽僅4分鐘便由艾利加西亞（Eric Garcia）左路傳中，助攻 18 歲小將馬克班奴（Marc Bernal）近門建功，這亦是他近3場射入的第2球。32分鐘，今仗在左路極具威脅的簡些路（Joao Cancelo）送出精準傳中，法蘭基迪莊第一時間輕鬆掃把腳撞射入網，射入他近13個月以來首個入球，助巴塞半場領先2：0。

下半場巴塞仍佔據主動，簡些路曾傳中中柱，拉芬夏（Raphinha）的攻門則被利雲特門將馬菲賴恩（Mathew Ryan）化解。戰至81分鐘，巴塞終於再擴大比數，後備入替的費明盧比斯於禁區外左腳勁射，皮球擦近柱入網，為巴塞鎖定3：0勝局。巴塞賽後以20勝1和4負得61分，以 1 分壓過早一日輸波失分的皇馬，重返西甲榜首。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
16小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
17小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
11小時前
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
00:30
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
即時中國
13小時前
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
13小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
石硤尾南山邨燒賣婆婆傳3月結業！名物手工製燒賣$12/5粒 1原因執笠 網民不捨︰獨家味道 第二度未食得返
石硤尾南山邨燒賣婆婆傳3月結業！名物手工製燒賣$12/5粒 1原因執笠 網民不捨︰獨家味道 第二度未食得返
飲食
12小時前