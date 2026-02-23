西甲｜巴塞隆拿3：0利雲特 1分反壓皇家馬德里重登榜首
更新時間：06:37 2026-02-23 HKT
發佈時間：06:37 2026-02-23 HKT
皇家馬德里周六作客不敵奧沙辛拿後，巴塞隆拿把握住機會重返西甲榜首。巴塞今晨主場迎戰利雲特，以3：0大勝對手，賽後以1分反壓皇馬升榜首。
迪莊破13個月入球荒
巴塞早前在盃賽惨敗予馬德里體育會，隨後聯賽又負於基羅納，形勢一度告急。不過面對排尾二的利雲特，巴塞開賽僅4分鐘便由艾利加西亞（Eric Garcia）左路傳中，助攻 18 歲小將馬克班奴（Marc Bernal）近門建功，這亦是他近3場射入的第2球。32分鐘，今仗在左路極具威脅的簡些路（Joao Cancelo）送出精準傳中，法蘭基迪莊第一時間輕鬆掃把腳撞射入網，射入他近13個月以來首個入球，助巴塞半場領先2：0。
下半場巴塞仍佔據主動，簡些路曾傳中中柱，拉芬夏（Raphinha）的攻門則被利雲特門將馬菲賴恩（Mathew Ryan）化解。戰至81分鐘，巴塞終於再擴大比數，後備入替的費明盧比斯於禁區外左腳勁射，皮球擦近柱入網，為巴塞鎖定3：0勝局。巴塞賽後以20勝1和4負得61分，以 1 分壓過早一日輸波失分的皇馬，重返西甲榜首。
