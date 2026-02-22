體壇早報｜曼城贏波僅落後阿仙奴2分 車路士被般尼絕平 皇馬輸波隨時失榜首
更新時間：07:30 2026-02-22 HKT
英超爭標進入白熱化階段，隨着榜首的阿仙奴於周中和波失分，次席曼城今晨把握機會，以2：1擊紐卡素，將差距收窄至落後2分；阿仙奴今周將於熱刺合演「北倫敦打吡」。車路士則於93分鐘失守，被尾二的般尼逼和1：1。白禮頓就有占士米拿以654場英超上陣，成為聯賽歷來上陣王；球隊以2：0擊敗賓福特。
西甲的爭標形勢方面，皇家馬德里作客以1：2不敵奧沙辛拿，踢多場下僅以2分領先巴塞隆拿，榜首位置隨時拱手相讓。沙特職方面，C朗梅開二度下，帶領艾納斯以4：0擊敗艾哈森，球隊取得10連勝後重返榜首。
