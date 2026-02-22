Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇馬補時被絕殺全失3分 巴塞周日若贏波即升榜首

足球世界
更新時間：05:44 2026-02-22 HKT
發佈時間：05:44 2026-02-22 HKT

西甲榜首的皇家馬德里今晨作客奧沙辛拿，雖然雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr）射入個人近4場比賽的第5個入球，但球隊最終仍以 1：2 不敵對手。皇馬在榜首領先優勢僅餘2分兼踢多場，將爭標主動權拱手相讓予巴塞隆拿。

古圖爾斯犯規失12碼

皇馬今仗開局表現低迷，若非門將泰拔古圖爾斯（Thibaut Courtois）救出安迪布迪美亞（Ante Budimir）的近射，加上對方頭槌中柱，皇馬早段或已多番失守。上半場末段皇馬輸12碼，球證起初判罰布迪美亞在禁區內「插水」，但經VAR翻看後，確認古圖爾斯攔截時踩中對方，改判12碼。布迪美亞親自操刀射成1：0，助奧沙辛拿38分鐘打開紀錄，並領先1：0完半場。

奧沙辛拿補時絕殺皇馬。美聯社
雲尼斯奧斯有「士哥」，但皇馬最終全失3分。美聯社
麥巴比今場曾經食詐糊。美聯社
雲尼斯奧斯扳平

易邊後，皇馬教練艾比路亞於64分鐘換入阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）加強攻力。73分鐘，由雲尼斯奧斯接應費列高華維迪（Federico Valverde）的橫傳射入，追成1：1。皇馬隨後一度有反超前的機會，但基利安麥巴比（Kylian Mbappe）射門破網後被判越位在先，入球無效。

奧沙辛拿補時絕殺

戰至90分鐘，奧沙辛拿後備入替的魯爾加西亞（Raul Garcia）於窄角度射破古圖爾斯十指關，球證經VAR確認後判定並無越位，入球有效。最終奧沙辛拿以2：1絕殺皇馬，取得自2011年以來首場對皇馬的聯賽勝仗，以9勝6和10負得33分升上第9位。皇馬則以19勝3和3負得60分，續排榜首，但僅領先次席的巴塞隆拿2分兼踢多場；巴塞將於周日主場迎戰利雲特，贏波即可反超前登榜首。

