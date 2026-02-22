Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城2：1紐卡素 追至落後阿仙奴2分

足球世界
英超爭標進入白熱化階段，次席的曼城主場迎戰紐卡素，憑尼高奧萊利（Nico O'Reilly）上半場梅開二度，以2：1力克對手，與榜首阿仙奴的差距收窄至2分。阿仙奴今晚將於「北倫敦打吡」作客熱刺。

曼城全取3分。美聯社
當拿隆馬末段撲救，成為曼城保住3分的功臣。美聯社
奧萊利梅開二度。美聯社
由於阿仙奴於周中鬥狼隊失分，曼城有望再追近分數，開賽即展開猛攻。14分鐘，尼高奧萊利禁區內起腳，紐卡素門將尼克普比（Nick Pope）雖然摸到皮球但未能阻止其入網，曼城先開紀錄。不過紐卡素表現堅韌，更藉著一次角球攻勢，趁曼城未能清脆解圍，由路易斯賀爾（Lewis Hall）起腳，皮球省中曼城後衛艾特諾尼（Rayan Ait-Nouri）後改變方向入網，紐卡素於22分鐘扳平1：1。

奧萊利梅開二度 

曼城於27分鐘再度領先，安東尼施美安（Antoine Semenyo）在前場展現強烈鬥志，力壓禾達美迪（Nick Woltemade）後傳予艾寧夏蘭特（Erling Haaland），後者隨即送出精準傳中，由奧萊利於遠柱頂成2：1。

當拿隆馬末段神救保3分

下半場紐卡素不斷反撲，令主隊曼城球迷氣氛緊張。補時階段，紐卡素的哈維班尼斯（Harvey Barnes）獲得黃金機會，多得當拿隆馬「神救」，曼城才得以保住勝果完場。曼城最終以2：1擊敗紐卡素，賽後以17勝5和5負得56分續排次席，追至落後阿仙奴2分。紐卡素則以10勝6和11負得36分，暫列第10位。

