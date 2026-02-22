沙特職｜C朗梅開二度艾納斯派4蛋 聯賽10連勝重返榜首

沙特職業聯賽前列大戰，艾納斯主場迎戰艾哈森。艾納斯憑C朗拿度（Cristiano Ronaldo）梅開二度，加上京士利高文（Kingsley Coman）及安祖奴（Angelo）各建一功，最終以4：0輕取對手。艾納斯豪取聯賽10連勝，賽後重返榜首。

C朗梅開二度，艾納斯重返榜首。路透社

C朗窄角度破網

艾納斯今仗開局雖然先受威脅，但門將賓圖（Bento）沒收對方前鋒奧馬蘇馬（Omar Al-Somah）的頭槌力保不失。隨後祖奧菲歷斯（Joao Felix）在禁區內倒地，經VAR檢查後未獲判 12 碼。艾納斯仍於13分鐘打破僵局，C朗拿度接應傳送，在禁區內窄角度抽入上角。雖然旁證一度示意越位，但經VAR翻看後確認這名41歲葡萄牙球星，起步時間精準，入球有效，助艾納斯領先 1：0。

安祖奴連過4人破門

30分鐘，艾納斯擴大領先優勢；早前助攻予C朗的高文，接應祖奧菲歷斯的巧妙直線後射入，攻入個人今季第8個入球。艾納斯半場領先2：0。換邊後艾納斯繼續主導比賽，巴西中場安祖奴於一次反擊中由後半場引球推進，連過4名守衛後射入，助球隊於77分鐘領先至3：0。79分鐘，C朗拿度怒射破網，個人梅開二度，助艾納斯鎖定4：0勝局。艾納斯取得聯賽10連勝回歸榜首，錄得18勝1和3負得55分，暫以1分領先希拉爾。