英超｜車路士93分鐘失守被般尼絕平 今季主場領先下失17分冠聯賽

足球世界
更新時間：05:11 2026-02-22 HKT
發佈時間：05:11 2026-02-22 HKT

車路士昨晚英超主場迎戰排尾二的般尼。雖有祖奧柏度（Joao Pedro）早段建功，但下半場有科芬拿（Wesley Fofana）兩黃一紅被逐，終在補時階段被般尼前鋒施安菲林明（Zian Flemming）頭槌破網。車路士最終以 1：1 賽和對手，今季在主場領先下失分紀錄冠絕英超。

祖奧柏度4分鐘開紀錄

車路士今仗開局順利，開賽僅4分鐘，祖奧柏度接應柏度尼圖（Pedro Neto）的傳中近門撞入，為球隊先開紀錄。隨後高爾彭馬（Cole Palmer）曾把握對方守將基爾獲加（Kyle Walker）在中場線的失誤，獲得單刀機會，惟未能射破般尼門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）十指關。般尼上半場唯一的威脅來自新規則下的罰球——車路士門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）因持球超過8秒被罰，般尼的烏高卓古（Lesley Ugochukwu）接應隨後的角球抽射高出。

車路士面對尾二的般尼失分。美聯社
車路士面對尾二的般尼失分。美聯社
般尼93分鐘絕平車路士。美聯社
般尼93分鐘絕平車路士。美聯社
車路士1：1般尼。法新社
車路士1：1般尼。法新社

科芬拿72分鐘領紅成轉捩點

易邊後，祖奧柏度多次攻門均無功而還。戰至72分鐘，成為今仗形勢逆轉的關鍵，科芬拿因攔截禾達普斯（James Ward-Prowse）領第2面黃牌被逐離場。少踢一人的車路士領隊羅仙尼亞隨即換入守將加強防守，般尼主帥柏加（Scott Parker）則增派前鋒強攻。補時3分鐘，般尼憑角球攻勢，由無人看管的菲林明接應禾特包斯傳中頭槌破網追平 1：1。車路士痛失兩分，球員賽後在史丹福橋球場球迷的噓聲中離場。

爭奪前四受挫

車路士今季在主場領先情況下，已累積失去17分，為英超之冠；同時球隊今季已領取6面紅牌（各項賽事8面），同樣位列聯賽第一。車路士賽後以12勝9和6負得45分，暫升上聯賽榜第4位，但較曼聯多踢一場。般尼則以4勝7和16負得19分續排尾二，距離安全區8分，但比第17位的諾定咸森林踢多場。

