英超｜占士米拿654場做上陣王 白禮頓派兩蛋止6場不勝頹勢

白禮頓於昨晚英超作客以2：0擊敗賓福特，不但終止聯賽6場不勝頹勢，更見證老將占士米拿第654次在英超上陣，正式超越巴利成為英超上陣王。

正式超越巴利

米拿今場正選上陣，戰至90分鐘退下火線，接受球迷的掌聲。米拿於2002年在列斯聯出道，先後效力紐卡素、阿士東維拉、曼城和利物浦，並於2023年轉會白禮頓。今場標誌其第654次英超上陣，正式超越巴利（Gareth Barry），獨佔英超上陣王的美譽。

占士米拿以654場成為英超上陣王。美聯社

白禮頓作客以2：0擊敗賓福特。美聯社

韋碧克為白禮頓鎖定勝局。美聯社

他效力的白禮頓今仗反客為主，早段已有三笘薰（Kaoru Mitoma）近射，但被賓福特門將基利靴（Caoimhin Kelleher）化解。戰至30分鐘，卡迪奧盧（Ferdi Kadioglu）禁區外起腳妙射被撲出不遠，迪亞高高美斯（Diego Gomez）補射入網，助白禮頓先開紀錄。

白禮頓隨後繼續主導形勢，並於上半場尾段擴大優勢。賓福特的彌敦哥連斯（Nathan Collins）解圍失誤，將柏斯高哥斯（Pascal Gross）的傳中球踢向韋碧克（Danny Welbeck）腳下，後者近門輕鬆射成2：0。白禮頓最終憑上半場這兩個入球，作客以2：0擊敗賓福特，賽後以8勝10和9負得34分，暫列第12位。賓福特則以12勝4和11負得40分暫列第7位。

米拿避談紀錄：球隊取勝最重要

創紀錄的占士米拿賽後表示：「最重要是今天能贏波。我一直只想為球隊進步和取勝出一分力。超越紀錄是一成就，但我並非以此為重心，認識我的人都知道，我眼中只有球隊。」他又感謝多年來為他犧牲與支持的家人及醫護團隊。