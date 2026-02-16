體壇早報｜阿仙奴輕鬆晉級 馬度基：球迷有權憧憬「四冠王」 森林任命彭利拿

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿仙奴今晨在英格蘭足總盃第4圈，於上半場27分鐘便連入4球，最終以4：0擊敗韋根，事隔6年再晉第5圈。馬度基賽後認為球迷可以憧憬球隊達成「四冠王」美夢。諾定咸森林任命域陀彭利拿（Vitor Pereira）為新任領隊，是球隊今季第4名正式領隊。曼聯方面，據報卡域克已對清走奧拿拿一事開綠燈，但今季有多名後備門將或會離隊下，「紅魔」今夏或需尋找二號門將。

英足總盃｜27分鐘入4球！阿仙奴輕取韋根 睽違6年首晉第5圈

英足總盃｜馬度基：球迷有權憧憬「四冠王」 阿仙奴大勝背後再添傷兵

英超｜諾定咸森林與域陀彭利拿簽約18個月 一季任命4名領隊破紀錄

英超｜卡域克開綠燈清走奧拿拿 曼聯今夏或需尋二號門將

法甲｜馬賽被逼和球迷衝擊主席包廂 迪沙比離隊內幕曝光

