體壇早報｜阿仙奴輕鬆晉級 馬度基：球迷有權憧憬「四冠王」 森林任命彭利拿
更新時間：07:16 2026-02-16 HKT
發佈時間：07:16 2026-02-16 HKT
發佈時間：07:16 2026-02-16 HKT
阿仙奴今晨在英格蘭足總盃第4圈，於上半場27分鐘便連入4球，最終以4：0擊敗韋根，事隔6年再晉第5圈。馬度基賽後認為球迷可以憧憬球隊達成「四冠王」美夢。諾定咸森林任命域陀彭利拿（Vitor Pereira）為新任領隊，是球隊今季第4名正式領隊。曼聯方面，據報卡域克已對清走奧拿拿一事開綠燈，但今季有多名後備門將或會離隊下，「紅魔」今夏或需尋找二號門將。
英足總盃｜27分鐘入4球！阿仙奴輕取韋根 睽違6年首晉第5圈
英足總盃｜馬度基：球迷有權憧憬「四冠王」 阿仙奴大勝背後再添傷兵
英超｜諾定咸森林與域陀彭利拿簽約18個月 一季任命4名領隊破紀錄
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT