英超｜諾定咸森林與域陀彭利拿簽約18個月 一季任命4名領隊破紀錄
更新時間：04:48 2026-02-16 HKT
發佈時間：04:48 2026-02-16 HKT
發佈時間：04:48 2026-02-16 HKT
諾定咸森林宣佈委任57歲的域陀彭利拿（Vitor Pereira）為新任領隊，雙方簽約18個月。域陀彭利拿成為森林今季第4名領隊。
彭利拿將接替周四被解僱的戴治（Sean Dyche），這名葡萄牙籍教頭的首要任務是帶領球隊護級。森林目前在聯賽排第17位，僅領先降班區3分，近10場聯賽僅得兩次勝仗。
曾與森林班主合作
彭利拿對英格蘭球壇並不陌生，他曾於2024年12月執教狼隊，領軍護級成功，但他在去年11月因聯賽開季10場僅得2分，被狼隊解僱。彭利拿執教生涯足跡遍及德國、中國、巴西及沙特阿拉伯，森林將是他執教生涯的第15個戰場。他曾與森林班主馬里納基斯（Evangelos Marinakis）在希臘球會奧林比亞高斯合作愉快，令他成為接任首選。
先作客費倫巴治 再硬撼利物浦
彭利拿周一將主持首課操練，他的首場硬仗將是周四歐霸盃淘汰賽附加賽首回合，作客其舊東家費倫巴治。隨後，他將於2月22日帶領球隊在英超主場迎戰利物浦。
森林今次的任命打破了英超紀錄——從未有球會在同一個球季內，起用4名不同的正式領隊。自去年9月以來，森林先後經歷了紐奴（Nuno Espirito Santo）、普斯迪高古（Ange Postecoglou）及戴治3任領隊。森在上周三與榜尾的狼隊悶和0：0後，決定解僱戴治。
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT