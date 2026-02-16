Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足總盃｜27分鐘入4球！阿仙奴輕取韋根 睽違6年首晉第5圈

足球世界
阿仙奴在英格蘭足總盃第4圈面對英甲的韋根，開賽頭30分鐘便連入4球，以4：0輕鬆擊敗對手。「槍手」自2020年以來，首次殺入足總盃第5圈。

伊斯貢獻兩次助攻

阿仙奴今仗主場出擊，開賽起便佔壓倒優勢，並在11分鐘打開紀錄。伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）中場線附近控球後，送出一記撕破韋根防線的妙傳，接應的馬度基（Noni Madueke）冷靜射破韋根門將森迪高（Sam Tickle）的十指關。

阿仙奴27分鐘已經攻入4球。美聯社
馬天尼利為阿仙奴射成2：0。美聯社
約基利斯有一記射門中柱。美聯社
沙卡臨危受命客串防中

7分鐘後阿仙奴擴大領先優勢，伊斯再次交出精彩助攻，這次由馬天尼利（Gabriel Martinelli）建功。23分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）與馬度基在禁區內配合，韋根後衛亨特（Jack Hunt）試圖解圍時擺烏龍，助阿仙奴領先至3：0。值得一提的是，沙卡原本並不在正選名單，但因卡拉費奧利（Riccardo Calafiori）在賽前熱身時受傷，沙卡臨危受命，並客串並不熟悉的防守中場位置。

沙卡的中場拍檔基斯甸洛加特（Christian Norgaard）隨後助攻予加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），後者乖巧「笠射」，笠過出迎的森迪高，助阿仙奴於27分鐘便領先4：0，令阿槍手成為首支在足總盃首30分鐘，便攻入4球的英超隊。

上次闖第5圈終奪冠

韋根隨後曾有機會破蛋，但門將阿列沙巴拿卡（Kepa Arrizabalaga）精彩地撲出了祖泰萊（Joe Taylor）的射門。阿仙奴下半場換入約基利斯（Viktor Gyokeres），但他的射門中柱彈出，主隊仍以4：0破敵完場。阿仙奴自2020年贏得足總盃以來，便再未晉級過第5圈。

