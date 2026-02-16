Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜馬賽被逼和球迷衝擊主席包廂 迪沙比離隊內幕曝光

足球世界
更新時間：07:08 2026-02-16 HKT
發佈時間：07:08 2026-02-16 HKT

法甲勁旅馬賽近期陷入多事之秋。在剛結束的聯賽，馬賽於主場領先兩球下，於補時階段被斯特拉斯堡以2：2逼和。賽後憤怒的球迷企圖衝入球場的主席套房，場面一度混亂。

補時遭扳平 觸發球迷騷亂

馬賽開局順利，前曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）於 14 分鐘先開紀錄；47分鐘，古爾利（Amine Gouiri）再下一城助馬賽拉開比數至2：0。然而，馬賽在比賽尾段崩盤，先在73分鐘被追近，更於補時97分鐘被判罰12碼，由彭尼捷利（Joaquin Panichelli）主射中鵠，為斯特拉斯堡扳平2：2。馬賽賽後以12勝4和6負得40分排第4位，落後榜首的朗斯12分。

斯特拉斯堡97分鐘憑12碼扳平。
斯特拉斯堡97分鐘憑12碼扳平。法新社
格連活特為馬賽開紀錄。
格連活特為馬賽開紀錄。美聯社
馬賽目前由看守教練阿巴當拿度領軍。
馬賽目前由看守教練阿巴當拿度領軍。美聯社

賽後馬賽球迷情緒失控。據法國媒體《La Provence》報導，部分球迷在看台高呼管理層下台，甚至企圖衝入主席包廂。保安隨即關閉看台通道，雖然混亂最終平息，但反映出球迷對球隊表現已失去耐心。

慘敗PSG後易帥 迪斯比與球員關係破裂

馬賽正經歷震盪，2月11日與教練迪沙比（Roberto De Zerbi）提早結束合作，目前由看守主教練阿巴當拿度（Jacques Abardonado）領軍。這名前白禮頓教練是在早前的「國家打吡」，帶領馬賽以0：5慘敗予巴黎聖日耳門後，與會方共同同意「分手」。據《goal.com》的報導稱，迪沙比與球員關係長期緊張，在歐聯出局後，他對球員的態度感到極度失望。馬賽官方聲明指，經管理層、主席及教練團商討後，為應對季尾挑戰，決定忍痛易帥。馬賽亦感謝迪斯比上季帶領球隊奪得亞軍的貢獻。

