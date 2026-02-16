Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡域克開綠燈清走奧拿拿 曼聯今夏或需尋二號門將

更新時間：06:41 2026-02-16 HKT
發佈時間：06:41 2026-02-16 HKT

曼聯目前門將人手極為充裕，但隨着多名球員預計在今夏離隊，或會觸發「紅魔鬼」夏季轉會窗收購門將。曼聯需要為今季加盟、穩坐正選的辛尼拉文斯（Senne Lammens），但尋覓更強的二號門將。

奧拿拿今季外借 恐遭永久出售

奧拿拿自從由意甲勁旅國際米蘭加盟後，一直難以踢出應水準，其表現與加盟前被譽為歐洲最佳門將之一的地位相去甚遠。在拉文斯加盟後，這名喀麥隆國腳隨即被外借至土耳其球隊特拉布宗。雖然他在土耳其穩坐正選，但曼聯已決定在今夏將其徹底清走。

湯希頓的合約今夏屆滿。法新社
奧拿拿的曼聯生涯相信已經結束。法新社
拉文斯加盟後表現出色。法新社
據報，看守主教練卡域克（Michael Carrick）雖然僅屬暫代性質，但他已審視過陣中幾名，並為出售奧拿拿開綠燈，以便收取資金投放在購買防守中場或左翼。曾被賓科士打（Ben Foster）譽為「世界級」的奧拿拿亦認同離隊是最佳選擇，預計只要找到買家，交易將會非常順利完成。

後備門將或齊離隊

除了穩坐正選的拉文斯，以及勢將離隊的奧拿拿外，陣中其餘3名門將亦前景未明。比恩迪（Altay Bayindir）季初首6場失掉11球後，失去正選，今季完結後他極大機會回流土耳其。22歲捷克門將維迪（Radek Vitek）目前外借至布里斯托城表現出色，但他或為尋求穩定上陣時間而離隊。至於39歲的湯希頓（Tom Heaton）的合約今夏屆滿，預計會結束三號門將生涯。

若維迪最終離隊，曼聯將考慮在轉會市場引入新血；目前傳出的目標名單包括剛加盟新特蘭的艾博（Melker Ellborg）、新特蘭正選門將羅夫斯（Robin Roefs）及羅馬門將施維拿（Mile Svilar）。

