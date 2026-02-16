英足總盃｜馬度基：球迷有權憧憬「四冠王」 阿仙奴大勝背後再添傷兵

阿仙奴今晨於英格蘭足總盃第4圈，以4：0輕取韋根。阿仙奴翼鋒馬度基賽後表示，眼見球會今季有望挑戰「四冠王」，球迷絕對「有權感到興奮」。

「兵工廠」目前在四條戰線並進：英超排榜首；歐聯聯賽階段8戰全勝直入16強；聯賽盃殺入決賽將與曼城爭標；足總盃亦已殺入第5圈。馬度基昨仗賽後接受《TNT Sports》訪問時說：「我認為球迷絕對有權感到興奮。我們正非常努力，希望以目前的表現，能為大家帶來應得的成功的賽季。這是我們的核心目標。雖然令人期待，但我們必須保持每天做正確的事，季尾再看結果。」

馬度基認為球迷有權憧憬「四冠王」。美聯社

賓韋特疑受傷，於79分鐘退下火線。法新社

阿仙奴4線作戰，但再添傷兵。美聯社

奧迪加特受傷缺陣

然而，大勝背後卻隱藏危機。領隊阿迪達證實隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）受傷，因而缺席今仗名單。阿迪達在賽前訪問表示：「我們要觀察一下。他在上場對賓福特失球時受了傷。」阿仙奴目前已有夏維斯（Kai Havertz）、米基爾馬連奴（Mikel Merino）及杜文（Max Dowman）在傷兵名單中。阿迪達感嘆道：「之前是前鋒，接著是後衛，現在輪到中場受傷，我們仍在盡力應付。」

賓韋特疑因傷退下火線

在擊敗韋根的比賽中，卡拉費奧利（Riccardo Calafiori）在開賽前臨時退出，賓韋特（Ben White）亦疑因受傷，於79分鐘退下火線。阿迪達續說：「他們兩人目前情況未明，我們要在未來48小時內觀察情況。」阿仙奴將於周三在英超鬥榜尾的狼隊。