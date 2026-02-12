體壇早報｜曼城、利物浦分途破敵 般尼7分鐘入3球絕地反勝
發佈時間：08:25 2026-02-12 HKT
英超今晨快車，前列球隊曼城、阿士東維拉和利物浦均順利贏波。曼城主場憑上半場3個入球，以3：0輕取富咸。維拉則主場以1：0小勝白禮頓。利物浦同樣以1：0擊敗新特蘭，並打破對手今季英超主場的不敗之身，美中不足的是遠藤航受傷，需由擔架抬離場。
戰情最刺激一場，當數般尼作客水晶宮一役。客軍落後兩球下，憑上半場末段連入3球，以3：2絕地反勝。
英超｜利物浦破新特蘭今季聯賽主場不敗身 遠藤航受傷擔架抬離場
英超｜熱刺擬聘看守領隊「止血」 普捷天奴、迪沙比列候選新帥之列
