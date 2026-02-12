英超｜維拉憑烏龍球小勝白禮頓 占士米拿653場平上陣王紀錄

阿士東維拉今晨於英超主場迎戰白禮頓，憑對手末段的烏龍球以1：0險勝。值得一提的是，白禮頓的占士米拿以653場平英超上陣王紀錄。

維拉憑烏龍球小勝白禮頓。法新社

明斯的頭槌頂中軒祖活入網。法新社

占士米拿平加利夫巴利的英超上陣王紀錄。法新社

與加利夫巴利並列第一

上半場的攻勢由維拉主導，但埋門並不算極具威脅。數到上半場的焦點，落在22分鐘後備上陣的占士米拿，40歲的他以653場，追平加利夫巴利（Gareth Barry）的英超上陣王的紀錄；米拿有很大可能於之後的比賽，獨佔成為這項紀錄保持者。維拉在完半場先有貝安迪亞在禁區頂起腳，皮球僅僅斜出。兩軍半場互交白卷。

軒祖活86分鐘擺烏龍

下半場白禮頓的攻勢較多，其中卡迪奧盧有一記遠射，維拉門將馬天尼斯飛盡摸到，皮球再中楣彈出。稍為被動的維拉於86分鐘，憑一次角球攻勢奠定勝局，明斯接應頭槌攻門，皮球頂中軒祖活改變方向入網；這球計作軒祖活的烏龍球。最終維拉憑這個烏龍球，以1：0險勝白禮頓，聯賽連續兩場失分後重返勝軌。維拉賽後以15勝5和6負得50分排第3，將領先第4曼聯的優勢拉開至5分；維拉踢多場下，暫時落後榜首的阿仙奴6分。白禮頓則以7勝10和9負得31分，排在第14位。