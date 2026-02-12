Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜維拉憑烏龍球小勝白禮頓 占士米拿653場平上陣王紀錄

足球世界
更新時間：06:39 2026-02-12 HKT
發佈時間：06:39 2026-02-12 HKT

阿士東維拉今晨於英超主場迎戰白禮頓，憑對手末段的烏龍球以1：0險勝。值得一提的是，白禮頓的占士米拿以653場平英超上陣王紀錄。

維拉憑烏龍球小勝白禮頓。法新社
維拉憑烏龍球小勝白禮頓。法新社
明斯的頭槌頂中軒祖活入網。法新社
明斯的頭槌頂中軒祖活入網。法新社
占士米拿平加利夫巴利的英超上陣王紀錄。法新社
占士米拿平加利夫巴利的英超上陣王紀錄。法新社

與加利夫巴利並列第一

上半場的攻勢由維拉主導，但埋門並不算極具威脅。數到上半場的焦點，落在22分鐘後備上陣的占士米拿，40歲的他以653場，追平加利夫巴利（Gareth Barry）的英超上陣王的紀錄；米拿有很大可能於之後的比賽，獨佔成為這項紀錄保持者。維拉在完半場先有貝安迪亞在禁區頂起腳，皮球僅僅斜出。兩軍半場互交白卷。

軒祖活86分鐘擺烏龍

下半場白禮頓的攻勢較多，其中卡迪奧盧有一記遠射，維拉門將馬天尼斯飛盡摸到，皮球再中楣彈出。稍為被動的維拉於86分鐘，憑一次角球攻勢奠定勝局，明斯接應頭槌攻門，皮球頂中軒祖活改變方向入網；這球計作軒祖活的烏龍球。最終維拉憑這個烏龍球，以1：0險勝白禮頓，聯賽連續兩場失分後重返勝軌。維拉賽後以15勝5和6負得50分排第3，將領先第4曼聯的優勢拉開至5分；維拉踢多場下，暫時落後榜首的阿仙奴6分。白禮頓則以7勝10和9負得31分，排在第14位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT