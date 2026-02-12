英超｜施美安傳射建功 曼城上半場入3球輕取富咸

曼城今晨英超快車，憑上半場連入3球，主場以3：0輕取富咸。「藍月」暫時落後榜首的阿仙奴3分但踢多場，阿仙奴將於今晚深夜作客賓福特。

曼城3：0富咸。美聯社

曼城上半場連入3球。美聯社

施美安傳射建功。美聯社

施美尼入加盟後第5球

曼城於24分鐘打開紀錄，一次右路傳中，夏蘭特於禁區內頭槌點前，由安東尼施美安近門加一腳破網，是他1月由般尼茅夫加盟後，為藍月轟入的第5球。施美安於6分鐘後貢獻助攻，他於左路推進後，直線傳球予尼高奧萊利，後者第一時間起左腳抽網頂入網。39分鐘，夏蘭特在禁區頂起左腳射地波，射破富咸門將賓特尼奴的十指關。

落後阿仙奴3分踢多場

曼城遙遙領先3：0，富咸於42分鐘有破蛋的黃金機會，魯爾占美尼斯接應直線後形成單刀，他並不貪功選擇橫傳，但史密夫路維來遲一步，皮球略門而過。兩軍於下半場再無增添紀錄，最終曼城以3：0輕取富咸，賽後以16勝5和5負得53分續排次席，暫時落後阿仙奴3分但踢多場。阿仙奴將於今晚深夜出擊，作客賓福特。