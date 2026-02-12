Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺擬聘看守領隊「止血」 普捷天奴、迪沙比列候選新帥之列

足球世界
更新時間：05:30 2026-02-12 HKT
發佈時間：05:30 2026-02-12 HKT

熱刺在周三英超不敵紐卡素後，怒炒領隊湯馬士法蘭克（Thomas Frank），隨即展開選帥程序。《ESPN》稱熱刺與今季的曼聯及幾間大球會一樣，理想做法是先聘請看守教練執教至球尾，到夏季才正式任命有名望的領隊。普捷天奴（Mauricio Pochettino）和迪沙比（Roberto De Zerbi），均是熱刺今夏接任帥位的大熱人選。

熱刺怒妙湯馬士法蘭克。美聯社
熱刺暫列英超第16位

目前熱刺有殘局需要收拾，球隊目前於英超僅排在第16位，領先降班區只有5分。此外，熱刺仍有歐聯戰線，球隊急需重整旗鼓以應付歐洲賽場；他們在聯賽階段以8戰5勝排第4，直接晉身16強。據報熱刺解僱湯帥後，已經隨即展開尋覓繼任人，但球隊將仿效今季不少球會的做法——先聘看守主帥任教到季尾，夏天才聘請大名教練——例如正如曼聯解僱魯賓艾摩廉後，起用卡域克執教至季尾。

普捷天奴今夏將帶領美國出戰世界盃，對之後回歸熱刺感興趣。美聯社
迪沙比曾執教白禮頓。美聯社
普捷天奴曾帶領熱刺殺入歐聯決賽，但不敵利物浦飲恨。美聯社
迪沙比剛與法甲馬賽提早結束合作。美聯社
肥普將領美國征世界盃

熱刺下任正式主帥是誰惹起熱議。《ESPN》整理出數名可能人選，普捷天奴和迪沙比均在列。「肥普」目前執教美國國家隊，一定會領軍出戰今屆世界盃，但這名曾執教熱刺的阿根廷籍教練，對於今夏回歸熱刺保持開放態度。肥普於2014-2019年曾執教熱刺，於2015年曾領軍殺入聯賽盃決賽，2019年更領軍殺入歐聯決賽。《ESPN》指熱刺會方亦有興趣讓普捷天奴回歸。

傳熱刺非常欣賞迪沙比

另一個熱門人選，是迪沙比。迪沙比剛與法甲的馬賽提早結束合作，據報這名前白禮頓教頭希望重回英超執教，除了曼聯和曼城，如今傳出熱刺亦有可能成為迪沙比的下一站。《ESPN》稱消息人士透露迪沙比對於熱刺帥位有興趣，而熱刺亦對迪沙比有很高的評價。

