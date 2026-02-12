英超｜利物浦破新特蘭今季聯賽主場不敗身 遠藤航受傷擔架抬離場

利物浦今晨英超快車作客新特蘭，憑雲迪積克於61分鐘一箭定江山，以1：0擊敗「黑貓」，打破對手今季英超主場不敗金身。

雲迪積克一箭定江山。美聯社

遠藤航受傷倒地。美聯社

史洛特上前了解愛將傷勢。美聯社

利物浦在上半場控球率高達68%，面對新特蘭的嚴密防線，有域斯差點打破僵局；30 分鐘，這名德國球星在禁區外右腳施射，被新特蘭門將路夫斯撲出底線。數分鐘後，域斯在禁區內左腳抽射中柱，隨後的頭槌攻門再次被路夫斯化解，助新特蘭半場保住不失。

雲迪積克一箭定江山

「紅軍」今場比賽大部分時間都佔據主動，比賽進行到61分鐘，利物浦的雲迪積克接應沙拿開出的角球頭槌攻門，守在門線上的新特蘭球員哈比迪亞拉嘗試解圍卻欲救無從，只能看著皮球入網。最終利物浦以1：0小勝新特蘭，打破黑貓今季聯賽主場不敗之身。美中不足的是，今場客申右閘的遠藤航於69分鐘不慎觸傷腳踝，需要由擔架抬離場。

紅軍收窄與曼聯、車路士分差

今場勝仗是利物浦進入2026年以來，第二場英超勝仗，賽後紅軍以12勝6和8負得42分排第6，把握第4、5位的曼聯和車路士今輪均和波失分，收窄分差；紅軍落後第5的車仔2分，落後第4位的曼聯3分。新特蘭則以9勝9和8負得36分，排在第11位。