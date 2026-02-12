Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜7分鐘入3球！般尼絕地反勝水晶宮 16場不勝告終

足球世界
面臨降班威脅的般尼，今晨英超作客水晶宮落後兩球下，憑藉上半場末段7分連連入3球，以3：2反勝。般尼取得自去年10月以來、跨越17 場聯賽的首場英超勝仗。

佐真拿臣梅開二度

般尼自去年10月26日擊敗狼隊後，在英超一勝難求。是役他們開賽處於劣勢，水晶宮憑新兵佐真拿臣上半場梅開二度領先。他先在17分鐘接應阿當華頓的長傳勁射破網，是他加盟後的首個入球。33分鐘，拿臣今次接應謝法臣利馬的傳中球頂入遠柱，助水晶宮領先至 2：0。

般尼作客3：2反勝水晶宮。美聯社
般尼7分鐘入3球。美聯社
佐真拿臣梅開二度。美聯社
般尼在開賽首39分鐘連一次中目標射門都沒有，但客軍隨後卻以令人難以置信的方式結束上半場；他們在7分鐘內連入3球。首先是漢尼拔於40分鐘接應馬卡斯艾活士的底線回傳，射成較接近比數。4分鐘後，查頓安東尼地波射入近柱，助般尼扳平2：2。

般尼落後安全區9分

上半場補時2分鐘，般尼驚天大逆轉，水晶宮門將軒達臣撲出巴斯咸菲利斯的頭槌後，皮球彈中謝法臣拿馬的腳部反彈入網。般尼憑着這個烏龍球，以3：2戲劇反勝水晶宮完場，16勝不勝告終。般尼賽後以4勝6和16負得18分續排尾二，落後安全區、第17位的諾定咸森林9分。水晶宮則以8勝8和10負得32分，排在第13位。

