Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│迪沙比與馬賽結束合作 傳有意重返英超 曼聯視為接任人選

足球世界
更新時間：14:15 2026-02-11 HKT
發佈時間：14:15 2026-02-11 HKT

法甲球會馬賽周二與教練迪沙比(Roberto De Zerbi)共同宣布，雙方協商後決定提早結束合作，即時生效。消息指這名曾在白禮頓執教兩季的46歲意大利教頭，希望回歸英超任教，曼聯和同市的曼城都將他列入為候帥新帥名單，預計紅魔日內會主動接觸。

雙方共同宣布結束合作

馬賽周二在官網發布公告，指球會與教練迪沙比協商後，一致決定即時結束合作關係，雙方的合約原本到2027年夏天才屆滿。馬賽的公告表示：「在球會全體關聯方(老闆、主席、足球總監及主教練)參與商討後，各方決定對一隊主帥位置進行調整。這是一個經過深思熟慮後做出的集體性、艱難決定，旨在維護球會利益，以完成本季挑戰。」球會並感謝迪沙比的投入和奉獻，稱讚他去季領軍取得法甲第2名。

馬賽和迪沙比共同協商後結束合作關係。路透社
馬賽和迪沙比共同協商後結束合作關係。路透社
馬賽和迪沙比共同協商後結束合作關係。路透社
馬賽和迪沙比共同協商後結束合作關係。路透社
迪沙比是馬賽於21世紀勝率最高的教練。路透社
迪沙比是馬賽於21世紀勝率最高的教練。路透社
迪沙比是馬賽於21世紀勝率最高的教練。路透社
迪沙比是馬賽於21世紀勝率最高的教練。路透社

傳希望回歸英超

迪沙比是馬賽於21世紀正式比賽中勝率最高的教頭，達到57%，但球隊剛周日聯賽作客淨吞巴黎聖日耳門5蛋，目前僅排第4位，加上歐聯未能躋身淘汰賽，歐洲超級盃亦不敵PSG，據報因成績未如理想才離任。而這名曾在2022至24年教過白禮頓的意大利教頭，據報想回歸英超執教，曼聯和曼城都將他列入候選名單。

據報曾執教白禮頓的迪沙比，渴望回歸英超。路透社
據報曾執教白禮頓的迪沙比，渴望回歸英超。路透社
據報曾執教白禮頓的迪沙比，渴望回歸英超。路透社
據報曾執教白禮頓的迪沙比，渴望回歸英超。路透社
據報曾執教白禮頓的迪沙比，渴望回歸英超。路透社
據報曾執教白禮頓的迪沙比，渴望回歸英超。路透社

曼聯、曼城列入候選名單

紅魔上月辭退魯賓艾摩廉後，委任卡域克為看守主教練至季尾，期間一直接觸不同人選，迪沙比是他們的目標之一。如今這名46歲教頭提早離任，消息人士指曼聯日內會主動聯絡他，以了解其去向和未來規劃。而曼城亦未雨綢繆，他們不排除哥迪奧拿會在夏天離任，所以正著手尋找接班人。

相關報導：英超｜曼聯挑戰5連勝失敗 剪髮哥睇直播目瞪口呆：我心碎了

相關報導：英超｜些斯高補時建功 曼聯1：1逼和韋斯咸連勝告終

相關報導：體壇早報｜曼聯連勝告終「剪髮哥」心碎了 車路士、熱刺齊失分

相關報導：英超│曼聯連勝終止 卡域克指悲喜參半：「無可能場場都贏﹗」 

相關報導：英超│曼聯周末無賽事 休息兩星期先再出戰 卡域克：留守曼市俾球員抖下

相關報導：英超│曼聯中鋒施斯高開竅 近5輪入4球效率高企

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前