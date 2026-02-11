法甲│迪沙比與馬賽結束合作 傳有意重返英超 曼聯視為接任人選

法甲球會馬賽周二與教練迪沙比(Roberto De Zerbi)共同宣布，雙方協商後決定提早結束合作，即時生效。消息指這名曾在白禮頓執教兩季的46歲意大利教頭，希望回歸英超任教，曼聯和同市的曼城都將他列入為候帥新帥名單，預計紅魔日內會主動接觸。

雙方共同宣布結束合作

馬賽周二在官網發布公告，指球會與教練迪沙比協商後，一致決定即時結束合作關係，雙方的合約原本到2027年夏天才屆滿。馬賽的公告表示：「在球會全體關聯方(老闆、主席、足球總監及主教練)參與商討後，各方決定對一隊主帥位置進行調整。這是一個經過深思熟慮後做出的集體性、艱難決定，旨在維護球會利益，以完成本季挑戰。」球會並感謝迪沙比的投入和奉獻，稱讚他去季領軍取得法甲第2名。

馬賽和迪沙比共同協商後結束合作關係。路透社

迪沙比是馬賽於21世紀勝率最高的教練。路透社

傳希望回歸英超

迪沙比是馬賽於21世紀正式比賽中勝率最高的教頭，達到57%，但球隊剛周日聯賽作客淨吞巴黎聖日耳門5蛋，目前僅排第4位，加上歐聯未能躋身淘汰賽，歐洲超級盃亦不敵PSG，據報因成績未如理想才離任。而這名曾在2022至24年教過白禮頓的意大利教頭，據報想回歸英超執教，曼聯和曼城都將他列入候選名單。

據報曾執教白禮頓的迪沙比，渴望回歸英超。路透社

曼聯、曼城列入候選名單

紅魔上月辭退魯賓艾摩廉後，委任卡域克為看守主教練至季尾，期間一直接觸不同人選，迪沙比是他們的目標之一。如今這名46歲教頭提早離任，消息人士指曼聯日內會主動聯絡他，以了解其去向和未來規劃。而曼城亦未雨綢繆，他們不排除哥迪奧拿會在夏天離任，所以正著手尋找接班人。

