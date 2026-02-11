英超│曼聯周末無賽事 休息兩星期先再出戰 卡域克：留守曼市俾球員抖下

曼聯在周二英超快車作客1:1賽和韋斯咸，衝擊5連勝失敗後，周末因為上演足總盃而沒有比賽，直到本月23日才會再上征途。球隊有兩星期空檔，早前有傳他們將拉隊前往西亞集訓，期間不排除踢友賽掘金增加收入，但看守主教練卡域克表示大軍會留守曼徹斯特恢復，隊中有不少球員有小傷在身，會把握這段時間休養。

23號再上征途鬥愛華頓

本周末英超讓路，上演英格蘭足總盃第4圈，由於曼聯在第3圈不敵白禮頓，球隊無需出戰，直到下輪聯賽才會再止征途，在本月23號作客鬥愛華頓，換句話說將有整整13天的休息時間。早前有報導指紅魔會趁這空檔，到天氣和暖的西亞集訓，期間或會安排一些友賽增加收入。

曼聯到本月23號才再上征途，卡域克表示大軍會留守曼市。法新社

卡域克指不少球員有輕傷在身，會趁機休養。法新社

大軍留守曼市休息調整

然而卡域克表示大軍會留守曼徹斯特：「我們會留在曼徹斯特，這是一個很好的機會，可以稍微放鬆一下。一些球員身上都有小傷小痛，還有一些肌肉拉傷，我們可以進行一些清理，在這個階段十分重要。」這名44歲少帥續指球員們亦可趁機清空思想：「他們需要深呼吸，好好消化一下我們在這段時間的處境。然後回來，從中吸取教訓，以更強的資態回歸，然後進行一些高質量的訓練。」

