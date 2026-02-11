Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯挑戰5連勝失敗 剪髮哥睇直播目瞪口呆：我心碎了

足球世界
更新時間：07:21 2026-02-11 HKT
發佈時間：07:21 2026-02-11 HKT

曼聯在周二晚的英超賽事中，憑些斯高（Benjamin Sesko）在補時階段建功逼和韋斯咸，保住了看守領隊卡域克（Michael Carrick）的不敗之身。然而，這場和局對於近期紅魔的曼聯Blogger、經營「The United Strand」頻道的Frank Ilett來說，卻是個心碎的結局，因為這代表他維持了超過一年的「不剪髮挑戰」再次功虧一簣。

首次剪髮叫糊食唔出 

Frank Ilett在一年多前發起了一項名為「直到曼聯取得5連勝才剪髮」的挑戰。隨著卡域克接替魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）執教後表現神勇，接連擊敗曼城、阿仙奴、富咸及熱刺取得4連勝，周二晚作客倫敦球場的比賽成為了他的「剪髮生死戰」。如果曼聯能全取3分，他便能終於理髮；若賽果為和局或落敗，挑戰將會失敗，5連勝將從頭計起。

曼聯挑戰5連勝失敗，「剪髮哥」顯得極度沮喪。（The United Strand直播截圖）
曼聯挑戰5連勝失敗，「剪髮哥」顯得極度沮喪。（The United Strand直播截圖）
些斯高為曼聯保住1分。（美聯社）
些斯高為曼聯保住1分。（美聯社）
卡域克未能助剪髮哥完成挑戰。（美聯社）
卡域克未能助剪髮哥完成挑戰。（美聯社）

「這是一場奇怪的比賽」

比賽期間，Frank Ilett在直播平台KICK實時直播反應，當韋斯咸的湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）在50分鐘先開紀錄時，他顯得極度沮喪。雖然些斯高在補時最後時刻拯救紅魔，但曼聯最終只以1：1逼和韋斯咸，Frank換髮型的願望落空。終場哨聲響起時，Frank 坐在椅上目瞪口呆，呼出一口氣後與身旁友人握手，並心碎地表示：「這是一場奇怪的比賽，我心碎了。」

由於挑戰將重置，曼聯接下來5場將面對愛華頓、水晶宮、紐卡素、阿士東維拉及般尼茅夫，這意味著Frank最快要到3月20日才有機會剪髮。這場 1：1 的和局，讓曼聯保住了面子，但「剪髮哥」的長髮暫時繼續飄揚。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
4小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前