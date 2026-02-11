英超｜曼聯挑戰5連勝失敗 剪髮哥睇直播目瞪口呆：我心碎了

曼聯在周二晚的英超賽事中，憑些斯高（Benjamin Sesko）在補時階段建功逼和韋斯咸，保住了看守領隊卡域克（Michael Carrick）的不敗之身。然而，這場和局對於近期紅魔的曼聯Blogger、經營「The United Strand」頻道的Frank Ilett來說，卻是個心碎的結局，因為這代表他維持了超過一年的「不剪髮挑戰」再次功虧一簣。

首次剪髮叫糊食唔出

Frank Ilett在一年多前發起了一項名為「直到曼聯取得5連勝才剪髮」的挑戰。隨著卡域克接替魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）執教後表現神勇，接連擊敗曼城、阿仙奴、富咸及熱刺取得4連勝，周二晚作客倫敦球場的比賽成為了他的「剪髮生死戰」。如果曼聯能全取3分，他便能終於理髮；若賽果為和局或落敗，挑戰將會失敗，5連勝將從頭計起。

「這是一場奇怪的比賽」

比賽期間，Frank Ilett在直播平台KICK實時直播反應，當韋斯咸的湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）在50分鐘先開紀錄時，他顯得極度沮喪。雖然些斯高在補時最後時刻拯救紅魔，但曼聯最終只以1：1逼和韋斯咸，Frank換髮型的願望落空。終場哨聲響起時，Frank 坐在椅上目瞪口呆，呼出一口氣後與身旁友人握手，並心碎地表示：「這是一場奇怪的比賽，我心碎了。」

由於挑戰將重置，曼聯接下來5場將面對愛華頓、水晶宮、紐卡素、阿士東維拉及般尼茅夫，這意味著Frank最快要到3月20日才有機會剪髮。這場 1：1 的和局，讓曼聯保住了面子，但「剪髮哥」的長髮暫時繼續飄揚。