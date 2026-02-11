Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜些斯高補時建功 曼聯1：1逼和韋斯咸連勝告終

足球世界
更新時間：07:09 2026-02-11 HKT
發佈時間：07:09 2026-02-11 HKT

4連勝的曼聯於周二英超快車作客韋斯咸，在補時最後時刻憑藉後備入替的些斯高（Benjamin Sesko）建功，以1：1逼和對手。這場和局雖然終止了看守領隊卡域克（Michael Carrick）上任後的4連勝紀錄，但仍成功保住其執教後的不敗身。

卡域克全勝紀錄告終

卡域克接替魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）帥印後表現強勁，取得前任未能達成的4連勝。然而今仗在東倫敦的雨夜中，曼聯表現未如理想，上半場最接近的機會來自一次角球攻勢，勞基梳爾（Luke Shaw）近門抽射卻被「紅魔」舊將雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）護空門清走。

些斯高為曼聯搶回1分。（美聯社）
些斯高為曼聯搶回1分。（美聯社）
阿密特迪亞路今場表現失色。（美聯社）
阿密特迪亞路今場表現失色。（美聯社）
卡域克保持上任後不敗成績。（美聯社）
卡域克保持上任後不敗成績。（美聯社）
蘇錫克為韋斯咸先開紀錄。（法新社）
蘇錫克為韋斯咸先開紀錄。（法新社）

蘇錫克先開紀錄

易邊後僅 5 分鐘，曼聯防線一時不集中，先有梳爾被搶到皮球，韋斯咸捷克中場湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）擺脫明奈（Kobbie Mainoo），近門射入領先 1：0。曼聯隨後雖有卡斯米路（Casemiro）頭槌入網，但VAR翻看後判越位在先，入球無效。

眼見球隊陷入苦戰，卡域克果斷換入夏季新援些斯高增強火力。正當韋斯咸以為能全取3分之際，些斯高在補時最後1分鐘，接應麥比奧莫（Byran Mbeumo）的傳中，於禁區內窄角度施射，皮球直飛龍門上角，韋斯咸門將麥斯靴曼臣（Mads Hermansen）鞭長莫及，為曼聯驚險扳平，搶回寶貴的1分，卡域克延續其執教不敗戰續。

曼聯和波後，以26戰得45分排第4位，續領先同日同樣和波失分的車路士1分；至於韋斯咸則延續其佳態，聯賽排第18名，距離安全區只差2分但踢多場。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
4小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前