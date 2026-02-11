英超｜些斯高補時建功 曼聯1：1逼和韋斯咸連勝告終

4連勝的曼聯於周二英超快車作客韋斯咸，在補時最後時刻憑藉後備入替的些斯高（Benjamin Sesko）建功，以1：1逼和對手。這場和局雖然終止了看守領隊卡域克（Michael Carrick）上任後的4連勝紀錄，但仍成功保住其執教後的不敗身。

卡域克全勝紀錄告終

卡域克接替魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）帥印後表現強勁，取得前任未能達成的4連勝。然而今仗在東倫敦的雨夜中，曼聯表現未如理想，上半場最接近的機會來自一次角球攻勢，勞基梳爾（Luke Shaw）近門抽射卻被「紅魔」舊將雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）護空門清走。

些斯高為曼聯搶回1分。（美聯社）

阿密特迪亞路今場表現失色。（美聯社）

卡域克保持上任後不敗成績。（美聯社）

蘇錫克為韋斯咸先開紀錄。（法新社）

蘇錫克先開紀錄

易邊後僅 5 分鐘，曼聯防線一時不集中，先有梳爾被搶到皮球，韋斯咸捷克中場湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）擺脫明奈（Kobbie Mainoo），近門射入領先 1：0。曼聯隨後雖有卡斯米路（Casemiro）頭槌入網，但VAR翻看後判越位在先，入球無效。

眼見球隊陷入苦戰，卡域克果斷換入夏季新援些斯高增強火力。正當韋斯咸以為能全取3分之際，些斯高在補時最後1分鐘，接應麥比奧莫（Byran Mbeumo）的傳中，於禁區內窄角度施射，皮球直飛龍門上角，韋斯咸門將麥斯靴曼臣（Mads Hermansen）鞭長莫及，為曼聯驚險扳平，搶回寶貴的1分，卡域克延續其執教不敗戰續。

曼聯和波後，以26戰得45分排第4位，續領先同日同樣和波失分的車路士1分；至於韋斯咸則延續其佳態，聯賽排第18名，距離安全區只差2分但踢多場。