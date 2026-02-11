英超│曼聯連勝終止 卡域克指悲喜參半：「無可能場場都贏﹗」

周二英超，曼聯憑前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)補時6分鐘的入球，作客1:1逼和韋斯咸搶得1分，但連勝走勢定格在4場。該隊看守主教練卡域克(Michael Carrick)上任後全勝的走勢告一段落，他矢言感覺喜壞參半，皆因球隊未能發揮最佳出平，但最後時刻孤注一擲全員出擊，成功把握機會取得入球，加上無可能場場比賽都贏，5場有4勝1和已經是積極的訊號。

施斯高補時6分鐘追和

今場曼聯先失守，韋斯咸中場湯馬士蘇錫克於50分鐘快步入小禁區，接應查洛保雲的傳中近門射入。他們之後群起反撲，卡斯米路一度頂入，可是因越位在先被VAR推翻，眼看以為要全失3分之際，翼鋒阿密特迪亞路右路左腳傳中，射手班捷文施斯高前柱接應乖巧「逗射」入網，絕境下追和1:1。

接手後錄4勝1和保持不敗

然而紅魔的英超連勝走勢定格在4場，卡域克接手曼聯後全勝之旅告一段落，他認為悲喜參半，球隊今仗未能發揮最佳水平，韋斯咸有效地限制了他們的進攻空間，理解球員感到沮喪和失望，但同時指追和證明球隊的韌性：「最後時刻我們把握機會攻入一球，這很好，也讓我們意識到有能力做到這一點。這是一個好兆頭，是非常寶貴的品質。」

卡域克在比賽期間一直「諗計」。法新社

卡域克指近5場收錄4勝1和，已經收貨。法新社

卡域克滿意球隊追和。法新社

卡域克：無可能場場都贏﹗

卡域克續指無可能場場贏，近5場的成績已經收貨：「我們不可能每場比賽都贏，當然也不想空手而回。現在我們應該冷靜下來，好好反思一下，將這5場比賽放在一起比較，贏了4場，只有一場和局，這是一個非常積極的訊號。」

