英超│曼聯中鋒施斯高開竅 近5輪入4球效率高企

曼聯雖然在周二英超快車僅1:1作客賽和韋斯咸，未能將聯賽連勝走勢增至5場，但中鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)又有入波，英超近5次上陣共入4球，比起頭16場只入2球，效率大增。這名斯洛文尼亞中鋒滿意自己的入球，看守主帥卡域克亦大讚他已經開竅。

頭16場英超入2球 近5次入4球

班捷文施斯高今場補時6分鐘，乖巧接應阿密特迪亞路的傳中「逗射」入網，助曼聯作客1:1逼和韋斯咸。這名22歲斯洛文尼亞中鋒近5次英超上陣合共攻入4球，比起前16次出場只入2球，效率大有改善，證明已開始適應英超的節奏，看守主帥卡域克大讚他：「這是精彩的射門，他又做到了。這個入球非常重要，我為他感到高興。他目前狀態很好，證明自己有能力取得入球，將來只會繼續進步。」

施斯高近況勝豪門中鋒

施斯高亦滿意取得入球：「我對自己取得入球很滿意，但不滿意和波。當然對手的反擊非常厲害，我們最終賽和1:1，這個結果對球隊仍非常重要。」值得一提，施斯高的狀態比起一眾豪門中鋒要好，曼城的艾寧夏蘭特近5輪英超入2球；利物浦艾基迪基同樣是5輪2球；阿仙奴中鋒約基利斯就5場入3球。

