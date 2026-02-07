英超│曼聯爭4連勝有幾難 上次聯賽直落贏4場係幾時？

曼聯在看守主教練卡域克接手後，英超連贏曼城、阿仙奴和富咸，今晚主場對熱刺，力爭將連勝走勢增至4場。紅魔近年對熱刺輸多贏少，聯賽走勢經常呈現不穩，要延續強勢有一定難度，原來他們對上一次於英超連贏4場，要數到2年前，2024年2月曾經試過聯賽4連勝。

2年前試過英超4連勝

英超4連勝對曼聯而言頗為陌生，上一次做到已經是2年前。2024年2月1日，曼聯作客4:1贏狼隊，緊接主場3:0輕取韋斯咸，其後兩輪造訪阿士東維拉及盧頓，不約而同以2:1取勝，直落連贏4場，之後主場鬥富咸就輸1:3，球隊當時由坦哈格帶領。而2024年2月之後，曼聯再無試過於聯賽收錄4連勝，前任教頭魯賓艾摩廉任內最長連勝走勢是3場，在去年10月錄得，當時連贏新特蘭、利物浦和白禮頓，如今在卡域克帶領下再挑戰4連勝。

坦哈格年代4次試過直落贏4場或以上

值得一提，曼聯球迷雖然唾棄坦哈格，但他在任兩年半間，試過4次英超4連勝或以上，除上述2024年2月，還有22至23球季第3至第7輪；同季第16至20輪連贏5場；36至38輪加上23至24球季第1輪，跨季4連勝，總共4次。

相關報導：英超│哈利馬古尼感謝星級助教伊雲斯、活基治 為曼聯中堅帶來積極影響

相關報導：英超│曼聯明晚對熱刺爭4連勝 數據顯示紅魔勝算極低

相關報導：英超│英格蘭名帥認為曼聯不應急於讓卡域克轉正 點出一問題得到認同