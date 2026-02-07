Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯爭4連勝有幾難 上次聯賽直落贏4場係幾時？

足球世界
更新時間：08:45 2026-02-07 HKT
發佈時間：08:45 2026-02-07 HKT

曼聯在看守主教練卡域克接手後，英超連贏曼城、阿仙奴和富咸，今晚主場對熱刺，力爭將連勝走勢增至4場。紅魔近年對熱刺輸多贏少，聯賽走勢經常呈現不穩，要延續強勢有一定難度，原來他們對上一次於英超連贏4場，要數到2年前，2024年2月曾經試過聯賽4連勝。

2年前試過英超4連勝

英超4連勝對曼聯而言頗為陌生，上一次做到已經是2年前。2024年2月1日，曼聯作客4:1贏狼隊，緊接主場3:0輕取韋斯咸，其後兩輪造訪阿士東維拉及盧頓，不約而同以2:1取勝，直落連贏4場，之後主場鬥富咸就輸1:3，球隊當時由坦哈格帶領。而2024年2月之後，曼聯再無試過於聯賽收錄4連勝，前任教頭魯賓艾摩廉任內最長連勝走勢是3場，在去年10月錄得，當時連贏新特蘭、利物浦和白禮頓，如今在卡域克帶領下再挑戰4連勝。

坦哈格年代4次試過直落贏4場或以上

值得一提，曼聯球迷雖然唾棄坦哈格，但他在任兩年半間，試過4次英超4連勝或以上，除上述2024年2月，還有22至23球季第3至第7輪；同季第16至20輪連贏5場；36至38輪加上23至24球季第1輪，跨季4連勝，總共4次。

相關報導：英超│哈利馬古尼感謝星級助教伊雲斯、活基治 為曼聯中堅帶來積極影響

相關報導：英超│曼聯明晚對熱刺爭4連勝 數據顯示紅魔勝算極低

相關報導：英超│英格蘭名帥認為曼聯不應急於讓卡域克轉正 點出一問題得到認同

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
飲食
14小時前
52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉 久未現身面容有大變化 積極轉跑道性向成疑
52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉  久未現身面容有大變化  積極轉跑道性向成疑
影視圈
10小時前
郭秀雲元朗代友尋遺失鸚鵡 座駕擋風玻璃被擊碎 兇徒留字條：下次弄人
突發
3小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
15小時前
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
2026-02-06 07:43 HKT
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
21小時前
中國掌握全球最完整稀土產業鏈。路透社
共同社：中國已批准多項對日稀土出口
即時國際
11小時前
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
20小時前