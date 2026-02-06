英超│哈利馬古尼感謝星級助教伊雲斯、活基治 為曼聯中堅帶來積極影響

曼聯中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)和利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)最近合作無間，領軍於英超3連勝，前者受訪時歸功於星級助教伊雲斯及活基治，直言這兩位一代中堅給予很多寶貴的建議，自己在他們身上獲益良多。

伊雲斯、活基治指導中堅

哈利馬古尼和利辛度馬天尼斯在卡域克接受曼聯後，成為正選中堅拍檔，兩人在過去3輪英超都有高水準表現，領軍接連擊敗曼城、阿仙奴和富咸，收錄3連勝。卡域克上任後，找來前曼聯中堅伊雲斯，以及踢過皇家馬德里及紐卡素的前英格蘭國腳中堅活基治入教練團，指導球隊的防線，多位守將都獲益良多。

哈利馬古尼連續3輪英超出任正選。路透社

哈利馬古尼和利辛度馬天尼斯近3仗都有出色表現。路透社

馬古尼：我咁有經驗都學到好多野﹗

伊雲斯和活基治在球員年代共有630場英超經驗，馬古尼指兩人除了級數顯赫，給予的建議非常受用，「就算是我和利辛度馬天尼斯這樣資歷豐富的後衛，都能從活基治身上學到很多東西。他帶來很多超有用的理念，我對他有非常深刻的印象。」而伊雲斯與馬古尼和馬天尼斯做過隊友，馬古尼指前者一如以往很好相處，能將球員時代的方式延續到執教工作中。」

活基治在卡域克上任後，加入曼聯教練團。路透社

活基治之前在米杜士堡都是出任卡域克的助教。路透社

伊雲斯指導曼聯的年輕守將。路透社

伊雲斯上季才從曼聯退休。路透社

兩人加操幫助年輕守將

馬古尼續指陣中年輕中堅約羅、艾登希雲和費特歷臣最受用：「日前的操練結束後，我到見他們為希雲告約羅等人加練。這些年輕且才華洋溢的年輕中堅得到活基治及伊雲斯的指導發建議，是非常好的事。」