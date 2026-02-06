Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│英格蘭名帥認為曼聯不應急於讓卡域克轉正 點出一問題得到認同

足球世界
更新時間：08:30 2026-02-06 HKT
發佈時間：08:30 2026-02-06 HKT

曼聯看守主教練卡域克(Michael Carrick)上任後，領軍3戰全勝，外界有不少聲音認為紅魔應該讓他轉為正印教練，肩負率球隊重現輝煌的重任。然而前英格蘭代表隊主帥艾拿戴斯認為紅魔不應急於讓他轉正，更道出曼聯球員到目前為止只是稱讚他的管理，並無讚賞他的戰術部署。

艾拿戴斯叫曼聯不要急於將卡域克轉正

卡域克帶領曼聯先後擊敗曼城、阿仙奴和富咸，連同2021年短暫帶領紅魔取得2勝1和，至今率紅魔取得5勝1和的不敗佳績。外界認為曼聯高層應該讓他轉正，但艾拿戴斯就指不應操之過急：「每個人都希望卡域克轉正，但這是正確的決定嗎？我希望曼聯高層要考慮清楚，用冷酷的心態去做決定。確保不是基於內心而做出決定，而是用頭腦思考後去決定。一位以球員和教練身份都在曼聯取得成功的人，會令內部有一種特別的驅動力，但你要在此基礎上繼續前進，不可停滯不前。」

點出球員讚其管理手段 沒有稱讚戰術部署

這名曾教過保頓、紐卡素、韋斯咸和愛華頓的英格蘭名帥，更點出另一問題：「曼聯球員到目前為止，對卡域克的稱讚都是針對他的管理，不是嗎？並不是稱讚他的執教方面。」艾拿戴斯這個說法，得到不少球迷認同。

