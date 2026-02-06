英超│曼聯明晚對熱刺爭4連勝 數據顯示紅魔勝算極低

曼聯明晚英超主場對熱刺，力爭將聯賽連勝走勢增至4場。熱刺目前傷兵滿營，據報有多達12位球員無法出場，紅魔理應勝算甚高，然而熱刺是他們近年的剋星，各賽事近8次交手未贏過，包括去季被「四殺」，數據顯示這關極難過。

上季被熱刺四殺

過往曼聯剋死熱刺，對賽贏得輸少，但近年情況倒轉。紅魔由2023年起對熱刺未贏過，各賽事近8次交手只得3和5負的劣績，期間兩次於奧脫福球場對碰，僅1和1負。上季更出現「四殺」的場面，曼聯英超首循環主場慘敗0:3；次循環作客輸0:1；聯賽盃8強激戰下作客以3:4落敗；季尾歐霸決賽亦0:1見負，一季內4戰對賽全敗。

爭4連勝最大障礙

而雙方今季聯賽首循環交手時，曼聯差點亦輸波，最終靠中堅馬菲斯迪歷特補時頭槌建功，逼和2:2。紅魔要爭4連勝，數據上並不利好他們。

今季英超首循環，曼聯逼和熱刺。路透社

