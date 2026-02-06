Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯明晚對熱刺爭4連勝 數據顯示紅魔勝算極低

足球世界
更新時間：20:23 2026-02-06 HKT
發佈時間：20:23 2026-02-06 HKT

曼聯明晚英超主場對熱刺，力爭將聯賽連勝走勢增至4場。熱刺目前傷兵滿營，據報有多達12位球員無法出場，紅魔理應勝算甚高，然而熱刺是他們近年的剋星，各賽事近8次交手未贏過，包括去季被「四殺」，數據顯示這關極難過。

上季被熱刺四殺

過往曼聯剋死熱刺，對賽贏得輸少，但近年情況倒轉。紅魔由2023年起對熱刺未贏過，各賽事近8次交手只得3和5負的劣績，期間兩次於奧脫福球場對碰，僅1和1負。上季更出現「四殺」的場面，曼聯英超首循環主場慘敗0:3；次循環作客輸0:1；聯賽盃8強激戰下作客以3:4落敗；季尾歐霸決賽亦0:1見負，一季內4戰對賽全敗。

爭4連勝最大障礙

而雙方今季聯賽首循環交手時，曼聯差點亦輸波，最終靠中堅馬菲斯迪歷特補時頭槌建功，逼和2:2。紅魔要爭4連勝，數據上並不利好他們。

今季英超首循環，曼聯逼和熱刺。路透社
今季英超首循環，曼聯逼和熱刺。路透社
今季英超首循環，曼聯逼和熱刺。路透社
今季英超首循環，曼聯逼和熱刺。路透社
今季英超首循環，曼聯逼和熱刺。路透社
今季英超首循環，曼聯逼和熱刺。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
8小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
巴士安全帶｜政府憲報今刊憲刪乘客須配用安全帶條例
02:04
巴士安全帶｜陳美寶認未能察覺不足、解說不夠精準 將展開公眾諮詢 邀專家研究效用
社會
6小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
01:34
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
影視圈
8小時前
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
3小時前
謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練
謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練
影視圈
5小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
8小時前
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
藥倍安心︱「吹哨者」鄭曦琳被警方拘捕 涉披露個人資料
01:59
藥倍安心︱網絡起底持續四個月 涉披露受害人姓名、學校、地址等 「吹哨者」鄭曦琳被捕 認發「起底」帖文
社會
8小時前