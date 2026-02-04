體壇早報｜阿仙奴挫車路士殺入英聯賽決賽 傳C朗希望離開艾納斯
更新時間：07:57 2026-02-04 HKT
發佈時間：07:57 2026-02-04 HKT
發佈時間：07:57 2026-02-04 HKT
阿仙奴於聯賽盃4強憑夏維斯（Kai Havertz）補時絕殺，以總比數4：2淘汰車路士，率先殺入決賽，有望自2020年後再次爭逐獎盃。另一方面球壇轉會傳聞仍餘波未了，沙特超球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）傳出不滿艾納斯增兵力度不足而疑似罷踢，更被揭發合約中設有違約金條款，為重返歐洲留下伏筆。英超方面，水晶宮前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）因膝傷未能通過體測，導致轉投意甲告吹，目前正考慮動手術根治。至於紐卡素領隊艾迪賀維則親自闢謠，強調中場核心東拿利（Sandro Tonali）絕無離隊意向，令兵工廠的收購傳聞告一段落。
沙特職｜C朗又嬲豬 傳不滿賓施馬轉投死敵 缺陣聯賽惹罷踢風波
最Hit
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全勝年輕的士車主｜曾智華
21小時前