體壇早報｜阿仙奴挫車路士殺入英聯賽決賽 傳C朗希望離開艾納斯

阿仙奴於聯賽盃4強憑夏維斯（Kai Havertz）補時絕殺，以總比數4：2淘汰車路士，率先殺入決賽，有望自2020年後再次爭逐獎盃。另一方面球壇轉會傳聞仍餘波未了，沙特超球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）傳出不滿艾納斯增兵力度不足而疑似罷踢，更被揭發合約中設有違約金條款，為重返歐洲留下伏筆。英超方面，水晶宮前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）因膝傷未能通過體測，導致轉投意甲告吹，目前正考慮動手術根治。至於紐卡素領隊艾迪賀維則親自闢謠，強調中場核心東拿利（Sandro Tonali）絕無離隊意向，令兵工廠的收購傳聞告一段落。

