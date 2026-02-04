Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯盃｜東拿利傳獲阿仙奴垂青 艾迪賀維：球員無意離開紐卡素

足球世界
更新時間：06:56 2026-02-04 HKT
發佈時間：06:56 2026-02-04 HKT

紐卡素將於周三在聯賽盃4強次回合硬撼曼城。領隊艾迪賀維（Eddie Howe）在賽前記者會上，親自回應了有關中場核心辛度東拿利（Sandro Tonali）的轉會傳聞，強調這名意大利國腳目前在球隊非常快樂，無意離隊。

紐卡素澄清未收任何報價

在冬季轉會窗最後一天，突然有傳聞指東拿利的經理人將其球員推薦予阿仙奴，甚至有指紐卡素已拒絕了兵工廠的正式報價。然而，球會方面澄清並未收到任何相關接觸，東拿尼的經理人亦否認曾向其他球會推銷球員。艾迪賀維對此表示：「在我看來，東拿利是極其優秀的球員和人，他與隊友及我的關係非常好，我看不出他有任何不安的跡象。」

伊沙克事件不再重演

外界曾將東拿利的現況與去年夏天離隊投效利物浦的阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）作比較。艾迪賀維坦言，去年夏天球會缺乏體育總監，令管理層在處理轉會傳聞時處於被動。但他指出，隨著新任體育總監羅斯威爾遜（Ross Wilson）的上任，球會在轉會決策上已變得更清晰及決斷。

東拿利目前合約期至2029年，被視為球隊未來的核心人物。艾迪賀維強調：「我昨天與他談過，他完全專注於為球隊披甲。目前他唯一的目標就是擊敗曼城，爭取進入決賽。」紐卡素目前在首回合落後 0：2，若想衛冕聯賽盃冠軍，次回合必須在伊蒂哈德球場背水一戰。

